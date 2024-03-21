الخميس 21 مارس 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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السيسي لوزيرة التضامن: خدي حقك من رئيس الوزراء (شاهد)

الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بعدم ترك حفلة اليوم دون الحصول على حقها بالكامل، قائلًا: “يا دكتورة ما تسبيش مكانك لحد ما تخدي حقك”.

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 لو نزلتي الدكتور مصطفى مش هيدفع 

وأضاف “السيسي” خلال كلمتها باحتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية لعام ٢٠٢٤: “ لو نزلتي الدكتور مصطفى مش هيدفع .. الدكتور مصطفى قدام الناس مش هيقدر يقول حاجة”.

توفير 5 مليارات جنيه لصندوق كبار السن

ورد الدكتور مصطفى مدبولي، قائلا إنه سيوفر 5 مليارات جنيه لصندوق كبار السن، ولكن الرئيس طالبه بتوفير 5 مليارات أخرى لـ تنمية الأسرة، ليكون الإجمالي 10 مليارات جنيه.

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