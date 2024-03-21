السيسي لوزيرة التضامن: خدي حقك من رئيس الوزراء (شاهد)

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بعدم ترك حفلة اليوم دون الحصول على حقها بالكامل، قائلًا: “يا دكتورة ما تسبيش مكانك لحد ما تخدي حقك”.

لو نزلتي الدكتور مصطفى مش هيدفع

وأضاف “السيسي” خلال كلمتها باحتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية لعام ٢٠٢٤: “ لو نزلتي الدكتور مصطفى مش هيدفع .. الدكتور مصطفى قدام الناس مش هيقدر يقول حاجة”.

توفير 5 مليارات جنيه لصندوق كبار السن

ورد الدكتور مصطفى مدبولي، قائلا إنه سيوفر 5 مليارات جنيه لصندوق كبار السن، ولكن الرئيس طالبه بتوفير 5 مليارات أخرى لـ تنمية الأسرة، ليكون الإجمالي 10 مليارات جنيه.