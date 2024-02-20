جنوب السودان.. اتفاق السلام والانتخابات يتصدران جدول أعمال زيارة مبعوث الأمم المتحدة

وصل جان بيير لاكروا، رئيس قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، إلى جنوب السودان لتقييم التقدم المحرز في عملية السلام والاستعدادات الجارية للانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في ديسمبر، وهي الأولى في البلاد منذ الاستقلال.

ومن المتوقع أن يعقد في جوبا اجتماعات مع قادة حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية وممثلي المجتمع المدني وغيرهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين المشاركين في عملية السلام.

ويرافق لاكروا، حنا سروا تيتيه، المبعوثة الخاصة للأمين العام إلى القرن الأفريقي.

وقال لاكروا: “هذا وقت مهم بالنسبة لجنوب السودان. هناك تحديات وهناك أيضًا توقعات على العديد من الجبهات، وأعتقد أن هذا أيضًا تعبير عن تضامن الأمم المتحدة ككل.

من جانبه، اضاف رئيس بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام هنا نيكولاس هايسوم: “هذه فرصة لوكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام لرؤية إحدى المهام الأكبر والأكثر فعالية؛ بالنسبة لنا لتعريفه بالتحديات التي نواجهها والصعوبات وما نقوم به للتغلب عليها. لكن لديه أيضًا مصلحة في أبيي والصراع في واراب بين نقوك (دينكا) وتويج (دينكا)."

وأضاف لاكروا: «من الواضح أن المنطقة تواجه العديد من التحديات. وبطبيعة الحال، فإن الأعمال العدائية في السودان لها تأثير على جنوب السودان نفسه. هناك تحديات أخرى - كما ذكرت - في أبيي؛ وأعتقد أن ظواهر أخرى مثل تأثير تغير المناخ تؤثر أيضًا على هذا البلد. ولها تأثير على السكان المدنيين."

وسيقوم لاكروا وتيتيه أيضًا بزيارة قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (UNISFA)، وسيتواصلان مع الرئيس الإداري المعين من قبل جوبا ومسؤولي الإدارة المعينين من قبل الخرطوم والزعماء التقليديين وكذلك المجموعات النسائية وممثلي المجتمع المدني.

وسوف يستغلون الزيارة أيضًا لتقييم الوضع السائد في جنوب أبيي في أعقاب تزايد أعمال العنف القبلي التي شهدناها، فضلاً عن الجهود المستمرة التي تبذلها بعثة حفظ السلام لحماية المدنيين وبذل كل ما في وسعها لتهدئة تلك التوترات القبلية.

سوف يتفاعل لاكروا أيضًا مع أفراد حفظ السلام المدنيين والنظاميين في جنوب السودان وأبيي ويشكرهم على تفانيهم وخدمتهم في بيئة مليئة بالتحديات للغاية.