لمدة اسبوعين..موجة حارة تضرب جنوب السودان والحكومة تغلق المدارس

تبدأ دولة جنوب السودان، بغلق كافة المدارس في انحاء ولايتها، على غرار الموجة الحارة التي تتعرض لها البلادة والمتوقع استمراها لمدة اسبوعين.

نصحت وزارتا الصحة والتعليم الآباء بإبقاء جميع الأطفال في منازلهم حيث من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية (113 فهرنهايت) ، في بيان صدر في وقت متأخر من يوم السبت.

وحذروا من أن أي مدرسة يتم فتحها خلال تلك الفترة سيتم سحب تسجيلها، لكنهم لم يحددوا المدة التي ستبقى فيها المدارس مغلقة.

وقالت الوزارات إنها "ستواصل مراقبة الوضع وإبلاغ الجمهور وفقا لذلك".

ورحب بيتر قرنق، وهو أحد سكان العاصمة جوبا، بالقرار، وقال إنه "يجب ربط المدارس بشبكة الكهرباء" لتمكين تركيب مكيفات الهواء.

جنوب السودان، وهي واحدة من أحدث دول العالم، معرضة بشكل خاص لتغير المناخ مع موجات الحر الشائعة ولكن نادرا ما تتجاوز 40 درجة مئوية.

ويعاني البلد الواقع في شرق أفريقيا من الجفاف والفيضانات مما جعل الظروف المعيشية صعبة على السكان.

وقال برنامج الأغذية العالمي في أحدث موجز قطري له إن جنوب السودان "لا يزال يواجه أزمة إنسانية حادة" بسبب العنف وعدم الاستقرار الاقتصادي وتغير المناخ وتدفق الأشخاص الفارين من الصراع في السودان المجاور.

كما ذكرت أن 818,000 شخص ضعيف حصلوا على تحويلات غذائية ونقدية في يناير 2024.