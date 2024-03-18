مصر تبدأ تنفيذ 5 محطات مياه جوفية ضمن 8 محطات بدولة جنوب السودان

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة قامت فى شهر يناير ٢٠٢٤ بتدشين عملية تنفيذ عدد (٨) محطات مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية في ولايتي وسط الإستوائية وجونجلي ، وقد تم البدء بالفعل فى التنفيذ في مقاطعة لوبونوك بولاية وسط الاستوائية لإنشاء عدد (٣) محطات في المقاطعة ، كما أوفد السيد وزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان فريق عمل مشترك من الجانبين المصري والجنوب سوداني لزيارة مقاطعة يورور في ولاية جونجلي لبدء إجراءات تنفيذ عدد (٢) محطة والمقرر إنشائهما لخدمة المقاطعة لتوفير مياه الشرب الآمنة والنظيفة للمواطنين بما ينعكس على تحسين نوعية حياتهم وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالمياه .

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وخلال تلقيه تقريراً من الدكتور عارف غريب رئيس قطاع شئون مياه النيل، حول موقف مشروعات التعاون الثنائى بين مصر ودولة جنوب السودان في مجال الموارد المائية والري وخاصة في مجال توفير مياه الشرب النقية لمواطني جنوب السودان،

قال وزير الري إن هذا المشروع يأتى في إطار مشروعات التعاون الثنائى بين البلدين والتى تهدف لتنفيذ مشروعات تنموية تعود بالنفع المباشر على مواطني جنوب السودان ، حيث قامت وزارة الموارد المائية والري المصرية وبالتعاون مع نظيرتها بجنوب السودان بتنفيذ عدد (٢٠) محطة مياه شرب جوفية خلال السنوات الماضية لتوفير مياه الشرب لما يقرب من ١٠٠ ألف نسمة من مواطني دولة جنوب السودان ، وهذه الآبار مزودة بالطاقة الشمسية لتقليل تكلفة التشغيل بالمناطق النائية ولتحقيق إستدامة تشغيلها .

كما تنفذ الوزارة مشروعات للحد من مخاطر الأمطار وسدود لحصاد الأمطار للإستفادة منها في أوقات الجفاف لمواطنى جنوب السودان .



وأكد الدكتور سويلم على أن مصر تحمل الخير لمواطني دولة جنوب السودان من خلال مشروعاتها التنموية في ظل العلاقات المصرية الجنوب سودانية العميقة والممتدة على كافة الأصعدة .