تحديث لعبة ببجي موبايل 3.1.. استكشفوا عالم الحكايات الخيالية في NIMBUS ISLANDS

كشفت لعبة ببجي موبايل (PUBG MOBILE)، إحدى أشهر ألعاب الجوال في العالم، عن كنوز مخفية جديدة مع تحديث إصدارها 3.1، حيث سيتمكن اللاعبون حتى 12 مايو من تجربة الوضع الجديد Skyhigh Spectacle والقتال في Nimbus Islands وهما جزيرتان تقدمان للاعبين طرقاً فريدة للمشاركة في المعارك المحتدمة والاستمتاع بأسلوب لعب استراتيجي جديد. كما تلقى الفصل 19 من Metro Royale تحديثات وتحسينات، إضافةً إلى World of Wonder الذي شهد تطويرات حديثة تشمل ميزة جديدة كلياً تسمح للاعبين بتصميم منازل أحلامهم داخل عالم ببجي موبايل.

يشهد تحديث الإصدار 3.1، الذي يتم إصداره تزامناً مع الذكرى السنوية السادسة لإطلاق لعبة ببجي موبايل، Nimbus Islands التي تدعو اللاعبي لاختبار طريقة لعب جديدة ومشوقة، حيث توفر هذه الجُزُر تجارب قتالية مختلفة، وتأتي جزيرة Sky Isle (Day) مضاءة لتكون مثالية لمعارك تبادل إطلاق النار المكثفة، بينما توفر Sky Isle (Night) بيئة أكثر قتامة مناسبة للتخفيّ والتسلل.

وسيواجه اللاعبون عند خوضهم المعارك في خرائط Erangel وLivik وMiramar بوابتين في السماء طوال مسار اللعبة ليتمكنوا من الانتقال إلى جزيرة Nimbus التي يختارونها. ويبدأ العد التنازلي عند وصولهم إلى الجُزُر، وإذا تم إقصاؤهم هناك سيعود اللاعبون مباشرةً بالمظلة إلى المباراة الرئيسية. وبعد انتهاء العد التنازلي، تختفي الجزر وتصبح غير متاحة لبقية فترة المباراة. ويستطيع اللاعبون بفضل كثرة الإمدادات المنتشرة في جميع أنحاء الجزر الاستعداد للمعارك الضارية في Nimbus Islands أو اختيار التراجع التكتيكي عبر البوابة والعودة إلى المباراة الرئيسية.

ويمكنكم أيضاً استدعاء الجنّي السحري في Nimbus Islands للحصول على مكافآت وفيرة وبطاقة Respawn، وركوب السجادة الطائرة. وبفضل ميزة Ground/Air Flight Switch للتبديل بين التنقل الأرضي أو الجوي، يمكن للاعبين الانتقال بسلاسة، حيث تنزلق السجادة أثناء وجودها على الأرض، مما يسمح لراكب المقعد الخلفي المشاركة في القتال، بينما يتم تعطيل القدرة على إطلاق النار بمجرد التحليق في الهواء، مما يجبر اللاعبين على التمسك بإحكام خلال تأدية السجادة للمناورات الجوية المبهجة. ويمكنهم أيضاً استدعاء السجادة الطائرة بمجرد وصولهم إلى مسافة معينة أو إطلاقها وفقاً لرغبتهم مما يوفر فرصاً تكتيكية جديدة في ساحة المعركة. وعندما تكون السجادة شاغرة، يستطيع اللاعبون أداء الحركات التعبيرية بالقرب منها مما يجعلها ترقص معهم، إضافةً إلى المزيد من التفاعلات التي يمكن استكشافها بين اللاعبين والسجادة.

تُقدّم جُزُر Nimbus Islands أيضاً سفينة الكنز Sky Treasure Ship القادرة على السفر على طريق محدد إلى مواقع مختلفة. وتعمل السفينة ضمن مسار محدد مسبقاً وتتوقف مؤقتاً عند كل نقطة صعود ليتمكن اللاعبون من القفز على متنها، وتطلق العديد من المكافآت بشكل متقطع في نقاط الصعود هذه، مما يجذب اللاعبين بالغنائم القيّمة.

يجلب تحديث الإصدار 3.1 أيضاً مجموعة متنوعة من الأسلحة الجديدة والعناصر التكتيكية في وضع اللعبة ذو السمات المميزة، وتشمل قنبلة Grooving الجديدة التي يمكن رميها ليتم استدعاء الجني وإنشاء منطقة رقص مؤقتة، إضافةً إلى Portal Staff التي يمكنها فتح بوابتين للانتقال السريع متوسط المدى وعمليات إنقاذ زملاء الفريق. وسيتم تزويد كل لاعب أيضاً بخريطة الكنز، مما يتيح له تحديد موقع كل من الصناديق الشائعة والنادرة التي تحتوي على إمدادات مختلفة أثناء المباراة، مع إمكانية إضافية لاكتشاف مكان مفتاح القبو Treasure Vault Key الذي يصعب الحصول عليه، والذي سيمنح إمكانية الوصول إلى الإمدادات النادرة عند استخدامه لفتح قبو الكنز.

تلقت خريطة Miramar أيضاً تحديثاً مهماً في الإصدار 3.1، يشمل المناطق الجديدة وتحديثات محطات الوقود وخطوط الانزلاق الجديدة، إلى جانب إدخال العواصف الرملية المحتملة. وتم دمج منطقتيّ Truck Stop وPartona في Miramar، وأصبحت توفر محطات الوقود عبر الخريطة الآن خدمات إعادة تزويد المركبات بالوقود، مما يسمح للاعبين بتجديد الوقود باستخدام رموز tokens. كما سيظهر أيضاً متجر جديد لتبادل السلع، سيقوم بشراء خمسة أنواع محددة من العناصر من اللاعبين في كل مباراة مع توفير كمية صغيرة من العناصر أيضاً ليشتريها اللاعبون.

سيعود السلاح الناري P90 أيضاً ليكون أول مسدس رشاش متوفر في صناديق الإنزال الجوي. وسيتم نشر هذا الإصدار المحدث من P90 حصرياً في صناديق الإنزال ويستخدم ذخيرة مميزة مقاس 5.7 ملم مع معدل إطلاق نار مرتفع وأدنى حد من الارتداد مما يوفر أداءً استثنائياً. ويصل الموسم 17 من الدورة السادسة أيضاً في تحديث الإصدار 3.1، ويضم مجموعة من التحديثات والتحسينات المشوقة ومنها العناصر الأسطورية الجديدة وتجربة مذهلة غنية بالمكافآت الحصرية التي ستزيد من متعة اللاعبين.

يشهد تحديث الإصدار 3.1 أيضاً إضافات جديدة إلى الوضع الإبداعي World of Wonder حيث يحتفل بالذكرى السنوية الأولى على تأسيسه مع عناصر الحكايات الخيالية Fairy Tale الجديدة وتشمل سفن القراصنة والمدافع والتلسكوبات والمزيد، إلى جانب الطقس الممطر والثلجي الجديد ووضع Home الجديد كلياً.

وعلى عكس إمكانية الدخول المحدودة لوضع World of Wonder، فإن وضع Home مفتوح لجميع اللاعبين، مما يسمح لهم ببناء منزل أحلامهم وتعزيز الإبداع والمشاركة المجتمعية على نطاق واسع. وتوفر علامة التبويب Home التي يمكن العثور عليها في صفحة World of Wonders للاعبين فرصة فريدة لتصميم وبناء منازل أحلامهم داخل عالم ببجي موبايل! قوموا بتزيين منزلكم بمجموعة متنوعة من العناصر القابلة للتفاعل وتشمل الكراسي والأرائك والأسرّة والمصابيح والأراجيح ذات المقعدين ومكبرات الصوت والآلات الموسيقية مثل الجيتار والبيانو والكمان والمزيد. كما يضم كل منزل خادماً شخصياً خاصاً باللاعب. ويمكن للاعبين تصفح وزيارة منازل أصدقائهم وتوحيد الجهود لتعديل المنازل مع ما يصل إلى أربعة أشخاص عبر الإنترنت واستكشاف المنازل المميزة والتحقق من تصنيفات المنازل.

علاوة على ذلك، تمت إضافة متجر Home إلى Cheer Park، مما يتيح للاعبين شراء الأدوات المنزلية. ويمكنهم أيضاً استخدام رمز Home الخاص بهم للمشاركة في عجلة الحظ والفوز بالأثاث والعناصر الحصرية لمنازلهم. أكملوا المهام المنزلية للفوز بمكافآت رائعة واستخدموا أوضاع الكاميرا لحفظ صور منزلكم على جوالاتكم وفي ألبومات الصور المنزلية داخل اللعبة.

وسيكون فصل Metro Royale الجديد متاحاً من 14 مارس وحتى 12 مايو. ويمكن للاعبين الاستمتاع بمناطق سفينة الكنز وصناديق البالونات المضافة إلى خرائط Misty Port وArctic Base إلى جانب مقتنيات الفصل 19 الجديدة.

ومن المخطط أن يتم إطلاق تعاون قادم مشوق مع سلسلة الرسوم المتحركة والمانغا الشهيرة للغاية Spy x Family، بالإضافة إلى تعاون آخر مع أحد شركات تصنيع السيارات الفاخرة الذي لم يتم الإعلان عنه بعد.