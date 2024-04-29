مدحت عبد الهادي: وزن سامسون كان عائقًا في البداية ولكنه تحسن بشكل كبير

عبر مدحت عبد الهادي، لاعب الزمالك السابق عن سعادته بتأهل الفريق الأبيض إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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وكان الزمالك قد فاز على دريمز الغاني بنتيجة 3 – 0 في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، على ملعب بابا يارا في غانا، ليتأهل لمواجهة نهضة بركان في النهائي الإفريقي.

وقال مدحت في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي أحمد حسلام ميدو على قناة المحور: "التوفيق غاب عن الزمالك في المباراة الأولى أمام دريمز وتعادلنا سلبيًا في القاهرة".

وتابع: "التركيز كان الفارق في تغيير شكل الزمالك أمام دريمز في مباراة العودة، الأمر الذي نتج عنه 3 أهداف على ملعب بابا يارا في غانا".

وأكمل: "سامسون لاعب جيد للغاية، واستغربت من استبعاده من جانب أوسوريو خلال فترة تواجدي في الجهاز الفني وكنت أطالب بمشاركته".

وذكر:"وزن سامسون كان عائقًا في البداية ولكنه عاد سريعًا بسبب رغبته في التواجد بالتشكيل".

وأدرف: "سامسون سيظهر بشكل أقوى في حال مشاركته بشكل أكبر مع الفريق، والزمالك في حاجة لتدعيمات في خط الدفاع ومركز رأس حربة وظهير أيسر".