أحمد صلاح: نهدي الرباعية لجماهير الأهلي
أعرب أحمد صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي عن سعادته بعد الفوز بلقب كأس مصر والتتويج بالرباعية.
وأوضح أحمد صلاح : "تركيز لاعبي الفريق كان واضحًا منذ بداية المباراة، وتحدثنا مع اللاعبين عقب البطولة الإفريقية أن الموسم لم ينته بعد ويجب استعادة لقب الكأس الغائب منذ 2021، وكان هناك استعداد مناسب على المستويين الذهني والفني، وهو ما منح الفريق فرصة التتويج باللقب."
وأوضح صلاح: "الفوز بالرباعية هو هديتنا لجماهير الأهلي، التي كانت الدافع الأكبر لنا للفوز بكل البطولات خلال الموسم.".
واختتم تصريحاته: "الآن يمكننا أن نحتفل بعد موسم صعب وشاق، حققنا كل البطولات وتأهلنا إلى كأس العالم للأندية، وخلال أيام قليلة سنبدأ التفكير في الموسم المقبل".
الخطيب يهنئ طائرة الأهلي ببطولة كأس مصر
حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، على تهنئة لاعبي الفريق الأول للكرة الطائرة «رجال» والجهاز الفني والإداري والطبي، بمناسبة الفوز ببطولة كأس مصر، بعد التتويج بالبطولة الإفريقية والتأهل لمونديال الأندية، وقبلها الحصول على بطولتي الدوري والسوبر المصري وتحقيق العلامة الكاملة هذا الموسم.
وأشاد بالروح العالية للاعبين والأداء المتميز والإصرار على حصد كل البطولات والوفاء بالوعد الذي قطعه الجهاز الفني واللاعبون على أنفسهم قبل بداية الموسم. وهنأ جماهير الأهلي التي لها كل الحق أن تفخر بهذا الفريق وإنجازاته المحلية والقارية، خاصة أنها الداعم الأكبر للنادي وفرقه الرياضية.
وعبر رئيس النادي عن تقديره الخالص لمنظومة العمل والتعاون بين كافة العناصر، فضلًا عن التعامل مع كل المباريات بمنتهى الجدية، وهو الأمر الذي انعكس على الفريق وظهوره بمستوى يليق بالأهلي وقيمته في البطولات المحلية والقارية.
وقال إن الفوز بالبطولات الأربع التي شارك بها الفريق يحمل الجميع مسئولية مضاعفة، خاصة أن الأهلي دائمًا ما يبحث عن المزيد من الانتصارات والبطولات.
وتوج الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي بلقب كأس مصر موسم 2023/2024، وذلك بعدما حقق الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 3/1، في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية.