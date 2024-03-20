سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك بمستهل التعاملات اليوم الأربعاء

سعر الدينار الكويتي اليوم الاربعاء.. شهد سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية خلال مستهل التداولات الصباحية اليوم الأربعاء، استقرارًا، ويأتي هذا الاستقرار بعد مرور أسبوعين من قرار البنك المركزي بشأن تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية الأخرى، بهدف القضاء على تداول الدولار في جميع الأسواق الموازية في كافة المحافظات، وثبت الدينار الكويتي اليوم عند 152.82 جنيه للشراء، و153.33 جنيه للبيع، وفقًا للتحديث الأخير الصادر من البنك المركزي المصري.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدينار الكويتي صباح اليوم الاربعاء في البنوك المصرية اليوم الأربعاء، وجاءت الاسعار على النحو الأتي:

وثبت الدينار الكويتي اليوم عند 152.82 جنيه للشراء، و153.33 جنيه للبيع، وفقًا للتحديث الأخير الصادر من البنك المركزي المصري.

أسعار العملات الأجنبية والعربية بالتعاملات الصباحية اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.01 جنيه للشراء، و47.14 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

وسجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 59.60 جنيه للشراء، و59.80 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

وسجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 52.85 جنيه للشراء، و53.03 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.53 جنيه للشراء، و12.57 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 12.80 جنيه للشراء، و12.83 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 31.23 جنيه للشراء، و31.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 30.59 جنيه للشراء، و30.70 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 124.69 جنيه للشراء، و125.09 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 122.09 جنيه للشراء، و122.47 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 12.88 جنيه للشراء، و12.93 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 66.21 جنيه للشراء، و66.59 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 6.52 جنيه للشراء، و6.54 جنيه للبيع.