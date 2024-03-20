العراق ينضم إلى عضوية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

أعلن الصندوق العراقي للتنمية الخارجية بوزارة المالية، اليوم الأربعاء، انضمام العراق إلى عضوية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بعد مصادقة مجلس النواب على قانون الانضمام.

وذكرت وزارة المالية العراقية في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - "إن انضمام العراق يأتي في إطار تعزيز التعاون والتواصل مع المؤسسات المالية الدولية، وبعد تنسيق الصندوق مع إدارة البنك الأوروبي وإكمال عملية مساهمة العراق".

وأكد الصندوق أن الانضمام سيمكن البنك الأوروبي من تمويل المشروعات وتعزيز التنمية للقطاعات المختلفة ودعم مبادرة ريادة الأعمال ودعم القطاع الخاص من خلال الاستثمارات والمشاركة في حوار السياسات والمساعدة الفنية.

رئيس الحرس الوطني البحريني يبحث مع رئيس باكستان سبل تطوير وتنمية العلاقات

أشاد رئيس الحرس الوطني البحريني الفريق أول ركن الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، بالمستوى العالي الذي وصلت إليه آفاق التعاون وتبادل الخبرات مع باكستان، مؤكدا مواصلة الجهود نحو تعزيز العلاقات الثنائية، بما يصب في صالح البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، أن ذلك جاء خلال استقبال رئيس جمهورية باكستان الإسلامية آصف علي زرداري، رئيس الحرس الوطني البحريني، في العاصمة الباكستانية إسلام آباد؛ لبحث سبل تطوير وتنمية العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين في كافة المجالات، بالإضافة لمناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ووجه الفريق أول ركن الشيخ محمد بن عيسى، الشكر للرئيس الباكستاني على حسن الاستقبال والضيافة، متمنيا لجمهورية باكستان الإسلامية ولشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار والأمن والاستقرار.

من جانبه، أشاد الرئيس الباكستاني بما تشهده مملكة البحرين من تطور وتقدم في كافة المجالات في ظل قيادة ملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة، وأثنى على التعاون والتنسيق المتبادل بين البلدين وخاصة في المحافل الدولية؛ لما فيه المصلحة المشتركة للبلدين والأمة الإسلامية.

ووفق وكالة الأنباء البحرينية، يقوم الفريق أول ركن الشيخ محمد بن عيسى حاليا بزيارة رسمية إلى جمهورية باكستان الإسلامية؛ للمشاركة في احتفالات جمهورية باكستان الإسلامية بيوم باكستان، الذي يصادف 23 مارس، تلبية لدعوة قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير.