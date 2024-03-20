أمطار رعدية وتقلبات جوية.. حالة الطقس اليوم بالسعودية

يبحث الكثيرون عن حالة الطقس بالمملكة العربية السعودية خاصة في شهر رمضان المبارك لأخذ الاحتياطات اللازمة قبل الخروج من المنزل، خاصة في ذلك الوقت من العام الذي يشهد عدم استقرار في الأحوال الجوية.

وكان المركز الوطني للأرصاد السعودي، أعلن في تقريره الخاص بتوقعات حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 10 رمضان 1445هـ/ 20 مارس 2024م، أن يكون الطقس باردًا على معظم مناطق المملكة، مع احتمالية هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخاتٍ من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق (جازان وعسير والباحة)، وقد تشمل (الشرقية والرياض ونجران)، متوقعة تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وعلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرّمة، على أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة المصحوبة برياح نشطة على معظم مناطق المملكة.

ووفق لوسائل الإعلام السعودية، فقد توقع المركز أن تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10 – 35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزء الأوسط، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، كذلك مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج ومائج على الجزء الأوسط كذلك مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وتوقع المركز، أن تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة,وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

درجات الحرارة المتوقعة ببعض مدن السعودية

درجة الحرارة في مكة المكرمة الصغرى 19 والعظمى 31.

درجة الحرارة في المدينة المنورة الصغرى 13 والعظمى 25.

درجة الحرارة في الرياض الصغرى 17 والعظمى 23.

درجة الحرارة في جدة الصغرى 19 والعظمى 28.

درجة الحرارة في الدمام الصغرى 19 والعظمى 25.

درجة الحرارة في تبوك الصغرى 8 والعظمى 20.