ثامر عبدالله اليمني يترشح لرئاسة نادي النصر السعودي

ألمح ثامر عبدالله اليمني عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي اكس عن ترشيحه لرئاسة نادي النصر السعودي مره أخرى، وذلك بعد استقالة مسلي آل معمر من المنصب.

استقالة مسلي آل معمر من رئاسة النصر

وأعلن مسلي آل معمر رئيس مجلس إدارة شركة الكرة في نادي النصر التقدم باستقالته رسميًا عن منصبه، وذلك بسبب إخفاق النادي في المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا والدوري السعودي.

رئيس مؤقت للنصر حتى نهاية الموسم

استقرت شركة الكرة في نادي النصر السعودي على تعيين رئيس مؤقت لإدارة القلعة الصفراء حتى نهاية الموسم الكروي الجاري، وذلك لعدم وجود بند في اللائحة يسمح بإجراء انتخابات رئاسة بمنتصف الموسم.

وذكرت المصادر من داخل النادي أن شخصيات نصراوية "سابقة" ستقود المشهد خلف الكواليس ولن يكون لهم أي منصب في النادي.

وأضافت المصادر أن التوجه لهم سيكون باختيار رئيس جديد للموسم القادم، وسيكون هناك رئيس مؤقت حتى نهاية الموسم.