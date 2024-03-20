الأربعاء 20 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رئيس مؤقت يقود نادي النصر السعودي حتى نهاية الموسم

رونالدو لاعب النصر
رونالدو لاعب النصر السعودي

استقر المسؤولين لدى شركة الكرة في نادي النصر السعودي على تعيين رئيس مؤقت لإدارة القلعة الصفراء حتى نهاية الموسم الكروي الجاري، وذلك لعدم وجود بند في اللائحة يسمح بإجراء انتخابات رئاسة بمنتصف الموسم.

txt

استقالة مسلي آل معمر من رئاسة النصر السعودي

txt

لاعب النصر السعودي علي أعتاب الدوري الإنجليزي

وذكرت المصادر من داخل النادي أن شخصيات نصراوية "سابقة" ستقود المشهد خلف الكواليس ولن يكون لهم أي منصب في النادي.

وأضافت المصادر أن التوجه لهم سيكون باختيار رئيس جديد للموسم القادم، وسيكون هناك رئيس مؤقت حتى نهاية الموسم.

استقالة مسلي آل معمر من رئاسة النصر

وأعلن مسلي آل معمر رئيس مجلس إدارة شركة الكرة في نادي النصر التقدم باستقالته رسميًا عن منصبه، وذلك بسبب إخفاق النادي في المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا والدوري السعودي.

الجريدة الورقية