استقالة مسلي آل معمر من رئاسة النصر السعودي

شهدت الساعات الماضية انباء مترددة عن تقديم مسلي آل معمر رئيس نادي النصر السعودي استقالته، من منصبه كرئيس للنادي.

وأعلن الإعلامي الرياضي علي العنزي، المقرب من نادي النصر، عن تقديم مسلي آل معمر استقالته لوزارة الرياضة في الساعات الماضية.

وكتب علي العنزي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "إكس"، اليوم الثلاثاء: "عـاجل ورسميًا: استقالة رئيس نادي النصر مسلي آل معمر من منصبة وابتعاد الرمز الكبير والداعم الأمير خالد بن فهد عن المشهد النصراوي والرياضي".

تأكيد العنزي، يشير إلى قبول وزارة الرياضة استقالة مسلي آل معمر، وانسحابه عن المشهد الرياضي قبل انتهاء فترته مع قلعة العالمي.

يواجه نادي النصر تحديات كبيرة في الوقت الحالي، حيث لم يحقق الفريق أي لقب رسمي منذ عام موسم 20/2021، كما يعاني من تراجع في النتائج في الدوري السعودي للمحترفين.

تثير استقالة آل معمر تساؤلات حول مستقبل نادي النصر، خاصة مع رحيل الأمير خالد بن فهد، ومن سيقود النادي في الفترة القادمة، خاصة في ظل أنباء عن عدم رغبة محمد الخريجي رئاسة النصر.