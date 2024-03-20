لاعب النصر السعودي علي أعتاب الدوري الإنجليزي

بات لاعب نادي النصري السعودي إيمريك لابورت، علي أعتاب العودة مجداا للدوري الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعدما تلقيه عدة عروض إنجليزية ترغب في ضمه لتهدد مستقبله مع العالمي.

ولفت اللاعب إيمريك لابورت، نجم النصر، أنظار العديد من الأندية الأوروبية ولا سيمبا الإنجليزية، التي تدرس ضمه في الصيف.



ووفقاً لما ذكره الصحفي أكرم كونور، المختص بسوق انتقالات اللاعبين، فإن هناد عدة أندية من الدوري الإنجليزي، تخطط للتعاقد مع مدافع النصر إيمريك لابورت في فترة الانتقالات الصيفية.

إيمريك يمتد عقده مع العالمي حتى عام 2026، حيث أنه انتقل لصفوف الدوري السعودي، لمدة 3 سنوات قادماً من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي.

الجدير بالذكر، أن إيمريك شارك مع النصر في 19 مباراة في الدوري السعودي، وحصل على تقييم مشاركته 7.05 بحسب موقع “سوفا سكور” العالمي.