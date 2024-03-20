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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

جددي سفرتك وحضري حلوى كريم بروليه اللذيذة

كريم بروليه
كريم بروليه

حلوى كريم بروليه من الحلويات اللذيذة التي تحتوي على طبقة من الكاسترد والكراميل مع الفانيليا التي تعطيه مذاق لذيذ ومميز، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات لرمضان.

 

طريقة عمل كريم بروليه

المقادير

- سكر : ثلاث أرباع الكوب

- صفار البيض : 4 حبات

- كريمة : ليتر (سائلة)

- الفانيليا : حبات (خام يتم استخراج حبتان بشكل طولي)

 

طريقة التحضير

ضعي الكريمة فوق النار مع حبيبات الفانيليا، واتركيها على نار هادئة مع التحريك حتى الغليان.

اخفقي جيداً صفار البيض مع السكر؛ ليصبح لونه أبيض، ثم صبي عليه الكريمة والفانيليا الساخنة، وحركيها مع تفادي تكون الرغوة.

صبي الخليط في قدور، وأدخليها الفرن على 100 درجة مئوية مدة ساعة وربع.

أخرجيها واتركيها؛ حتى تبرد ثم ضعيها في الثلاجة.

رشي عليها السكر، واحرقيه إما بالآلة الخاصة للسكر، أو ضعيها في الفرن وأشعلي الحرارة من الأعلى، ثم اتركيها حتى تبرد، وقدمي أطيب كريم بروليه.

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