موعد انطلاق تصفيات أمم أفريقيا 2025.. الدور التمهيدي

بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن موعد انطلاق الدور التمهيدي لتصفيات أمم أفريقيا 2025.

وتنطلق منافسات الدور التمهيدي من بطولة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 المقرر إقامتها في المغرب غدا الأربعاء بعد أكثر من شهر على ختام فعاليات النسخة الرابعة والثلاثين من كأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار.

نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب

وتتنافس المنتخبات الثمانية الأقل ترتيبا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"على أربعة مراكز للتأهل إلى التصفيات النهائية التي تقام على شكل دور المجموعات، من أجل ضمان مكان في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب.

ويشارك في التصفيات النهائية 48 منتخبا، على أن يتأهل 24 منتخبا منهم إلى البطولة القارية، بحسب الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي "كاف" اليوم الثلاثاء، ويبدأ الدور التمهيدي من تصفيات كأس أمم أفريقيا غدا الأربعاء، حيث يلتقى منتخب الصومال نظيره إي سواتيني، وجيبوتي مع ضيفه ليبيريا.

مباريات الإياب يوم الثلاثاء

وتتواصل التصفيات بإقامة مباراتين يوم الجمعة المقبل، حيث يستضيف منتخب ساو تاومي نظيره منتخب جنوب السودان، ويلاقي منتخب تشاد، نظيره منتخب موريشيوس.

وستجرى مباريات الإياب يوم الثلاثاء 26 مارس من أجل تحديد هوية المنتخبات الأربعة التي ستتأهل إلى التصفيات النهائيات للنسخة 35 من كأس أمم أفريقيا، وتقام مباريات الدور التمهيدي لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2025، خلال الفترة من 20 حتى 26 من شهر مارس المقبل.