ميكالي يكشف أسباب خروج منتخب مصر من أمم أفريقيا

أكد روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي أن إصابة محمد صلاح ومحمد الشناوي أحد أسباب خروج منتخب مصر المبكر من بطولة كأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار.

وأوضح ميكالي في حواره عبر برنامج كورة كل يوم أن الثنائي من الأعمدة الأساسية في منتخب مصر وإصابتهما كانا سبب خروج الفراعنة المبكر.

وودع منتخب مصر بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم من ثمن النهائي بعد الخسارة أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية 7-8 بركلات الترجيح إثر تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، على ملعب لوران بوكو في سان بيدرو.

وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا رسميًا، اعتذر فيه للجماهير بعد إخفاق منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، والخروج المبكر.

واعتذر اتحاد الكرة عن ما قدمه منتخب مصر من نتائج خلال مشاركته في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 التي أقيمت بدولة كوت ديفوار وعدم تحقيق طموح الجماهير المصرية وأهداف مجلس إدارة الجبلاية الذي قام بالدور المنوط به من تلبية جميع المتطلبات وتوفير كل السبل الخاصة لإعداد المنتخب قبل وأثناء البطولة.