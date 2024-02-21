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رئيس التحرير
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رياضة

مدرب كوت ديفوار: نسخة أمم أفريقيا المقبلة ستكون الأصعب

إيمرسي فاي المدير
إيمرسي فاي المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار

أكد إيمرسي فاي المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، أن لديهم دوافع في بطولة كأس أمم أفريقيا المقبلة 2025، والتي تستضيفها المغرب على ملاعبها.

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أشار فاي في تصريحات صحفية: رأينا ظهورا قويا لمنتخبات لم نكن نسمع عنها من قبل مثل ناميبيا، وأعتقد أن ما حدث في كوت ديفوار مجرد بداية والأداء الخاص بالمنتخبات الصغيرة سوف يتطور أكثر في المغرب. 

وأضاف: لكن أرى أن منتخبا الجزائر ومصر سيكونا أقوى في كأس الأمم في المغرب وكذلك المنتخب المغربي سيكون لديه الدوافع بحكم كونه صاحب الأرض ونحن نستهدف الحفاظ على اللقب وبالتالي كأس الأمم 2025 ستكون أقوى من 2023 لأن الفرق الصغيرة لا تتوقف عن التطور والفرق الكبرى تستهدف التعويض.

وحول المعاناة من الرطوبة قال مدرب الأفيال: بالتأكيد عانينا من الرطوبة في البطولة، في ظل عدم وجود معنا لاعبين محليين سوى الثلاث حراس وبالتالي الكل عانى من الرطوبة لم يكن لدينا أي ميزة لأن قائمة لاعبينا يتواجدون في أوروبا بإستمرار.

وواصل مدرب كوت ديفوار: كان لدينا كثير من التحديات من ضمنها التغلب على درجة الحرارة ولكي نتغلب على هذا الأمر دربنا اللاعبين لمدة 3 أشهر في درجات حرارة عالية كي نتأقلم جيدا.

وتوج منتخب كوت ديفوار ببطولة كأس الامم الأفريقية بعد الفوز على نيجيريا بهدفين لهدف في المباراة النهائية.
 

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