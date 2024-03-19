قواعد المشروعات البحثية لجميع صفوف النقل 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد تنفيذ المشروعات البحثية المطلوبة من جميع صفوف النقل للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يشترط للنجاح في المشروعات البحثية حصول الطالب على 50 في المئة على الأقل من الدرجة على أن تحتسب درجات المشروعات البحثية ضمن المجموع الكلي.

ونبهت وزارة التربية والتعليم بأنه في حالة عدم تحقيق المستوى المطلوب من المجموعة يتم إعادة البحث مرة أخرى ويتم تقديمه أثناء فترة امتحانات الدور الثاني.

ووجهت وزارة التربية والتعليم بتقسيم طلاب الفصل الواحد الى مجموعات لا تقل عن 3 طلاب ولا تزيد على 5، وتتم جميع الأعمال المتعلقة بالأبحاث بالمدرسة لضمان مشاركة الطلاب الفعلية وتنمية مهاراتهم البحثية وبث روح التعاون.

ضوابط تنفيذ المشروعات البحثية 2024