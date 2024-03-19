لمدة 3 أشهر| روشتة التفوق في امتحانات الثانوية العامة 2024
قدم الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، روشتة التفوق في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024، قبل انطلاقها بثلاثة شهور.
وأوضح الخبير التربوي أن روشتة التفوق تحتوي على إرشادات تعليمية ونفسية لطلاب الثانوية العامة لتحقيق التفوق.
إرشادات التفوق في امتحانات الثانوية العامة 2024
- أن تنتهي من استذكار بعض المواد أن لم يكن كلها خلال موعد أقصاه منتصف شهر أبريل المقبل إن لم تكن وصلت إلى ذلك حاليا (وخاصة أنك بدأت الدروس منذ شهر أغسطس في العام الماضي).
- استذكارك أى مادة مرة واحدة في الثانوية العامة لا يكفي للنجاح أو التفوق فيها بل لابد من مراجعتها أكثر من مرة.
- المراجعة الأولى لابد أن تكون في شكل إعادة قراءة وتسميع - بفهم- الدروس الخاصة بكل مادة من مواد الثانوية العامة 2024.
- المراجعة الثانية في الثانوية العامة يمكن أن تكون في صورة قراءة الدروس الصعبة مرة أخرى وحل أسئلة على باقي الدروس السهلة أو التى تمكنت منها.
- لا تضيع وقتا طويلا في مراجعة الدروس السهلة واستثمر وقتك دائمًا في اكتساب معلومات جديدة.
- لا تهمل ولا تستهين بقراءة والنظر في شرح كل درس في الثانوية العامة بعينك بتركيز حتى ينطبع في ذهنك بشكل واضح (الذاكرة مثل كاميرا الموبايل، لكي تلتقط أي صورة بجودة مرتفعة لابد من أن تركز الكاميرا عليها، وكاميرا الطالب هي عينه وشرح الدرس هى الصورة التى سيتم التقاطها).
- قسم يومك بين مراجعة الدروس في المواد التى انتهيت من استذكارها واستذكار الدروس الجديدة في المواد التي لم تنتهِ من استذكارها، حتى تنتهى في نفس الوقت من استذكار الدروس الجديدة ومراجعة الدروس التى انتهيت من استذكارها مما سيوفر لديك وقت فيما بعد لمراجعة المواد التى ستنتهي من استذكارها.
- احتفظ دائما بمفكرة بها النقاط أو الأسئلة التى تعتبر صعبة عليك وانظر إليها على فترات حتى تتمكن منها.
- لا تقارن نفسك بغيرك من طلاب الثانوية العامة في الاستذكار والمراجعة، ولا تتأثر بمن يدعى انه لا يذاكر فقد يكون غير صادق.
- راجع دائما من نفس المصادر التى ذاكرت منها في الثانوية العامة أول مرة ولا تغيرها ما دامت جيدة لأن تغييرها قد يسبب لك تشتتا (معيار معرفة جودة المصادر التى تستذكر منها هى قدرتك على حل الأسئلة المتصلة بالدروس المشروحة بها ).
- حل أسئلة امتحانات الثانوية العامة من أكثر من مصدر موثوق فيه، وأن يكون هدفك من ذلك ليس فقط الحصول على الدرجة كاملة بل التعرف على ما فهمته وما لا تفهمه بشكل جيد من المادة وإعادة استذكار أجزاء المادة التى أحفقت في الإجابة علي الأسئلة الخاصة بها، وكذلك التعرف على إجابات الأسئلة بشكل صحيح والتدريب عليها.
- لا تتأثر بشكل سلبى بحصولك على درجات منخفضة في امتحانات الثانوية العامة التى يعقدها المعلم الخاص (الكثير من الطلاب تفوقوا في امتحانات الثانوية العامة رغم حصولهم على درجات منخفضة في بعض امتحانات معلميهم).
- لا تقلق من شيء ولا تفكر في امتحانات الثانوية العامة وابذل كل جهدك حاليًا.