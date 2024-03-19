لمدة 3 أشهر| روشتة التفوق في امتحانات الثانوية العامة 2024

قدم الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، روشتة التفوق في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024، قبل انطلاقها بثلاثة شهور.

وأوضح الخبير التربوي أن روشتة التفوق تحتوي على إرشادات تعليمية ونفسية لطلاب الثانوية العامة لتحقيق التفوق.

إرشادات التفوق في امتحانات الثانوية العامة 2024