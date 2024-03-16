التعليم تحسم الجدل حول تخفيف المناهج الدراسية 2024

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل الدائر حول تخفيف المناهج الدراسية لصفوف النقل والشهادة الإعدادية في المدارس.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا حول تخفيف المناهج الدراسية لبعض صفوف النقل في المدارس بعد تبكير مواعيد الامتحانات.

لا تغيير في خطة توزيع المناهج الدراسية

وأكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدم تخفيف المناهج الدراسية لجميع الصفوف الدراسية.

وأوضح متحدث التربية والتعليم، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد الإلكترونية"، أن خطة توزيع المناهج الدراسية بحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023-2024 تنتهي نهاية شهر أبريل المقبل.

ولفت متحدث التربية والتعليم أنه بالتالي لا يوجد تأثير لتعديل موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني على سير الدراسة والانتهاء من المناهج الدراسية في الموعد المحدد.

ونفى متحدث وزارة التربية والتعليم صحة ما تردد على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول حذف بعض الدروس من المناهج الدراسية، داعيًا إلى عدم الالتفات إلى الشائعات أو أية أخبار لا تصدر من الوزارة.

ومنذ أيام، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعديل مواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني في المدارس إلى يوم 8 مايو بدلا من 25 مايو 2024، مع مراعاة عدم وضع امتحانات في أعياد المسيحيين أيام 4 و5 و6 و7 مايو.

وطالب أولياء الأمور بتخفيف المناهج الدراسية في الفصل الدراسي الثاني بجميع الصفوف الدراسية بعد تبكير مواعيد الامتحانات، من خلال حذف بعض الدروس أو تخصيصها للاطلاع فقط.

ورأى أولياء الأمور أن المناهج الدراسية في الفصل الدراسي الثاني أطول من الفترة الزمنية المخصصة له ما يتطلب حذف بعض الدروس.

ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية بتولي مسئولية وضع جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني والإعلان عنها قبلها بوقت كاف.

وذكر وزير التربية والتعليم أن امتحانات الشهادة الإعدادية تعقد على مستوى المديريات التعليمية بينما تعقد امتحانات النقل على مستوى الإدارات.

