مسلسل الكبير أوي 8| مواعيد العرض والقنوات الناقلة

يشارك النجم أحمد مكي فى ماراثون رمضان 2024 بمسلسل "الكبير أوي 8" الذي ينتظر الجمهور حلقاته بشغف شديد.

وسيطرت الكوميديا بشكل كبير على مشاهد البرومو، خاصة المشاهد التي جمعت بين أحمد مكى وهدرس (محمد سلام)، فضلا عن ظهور أمينة خليل وشيماء سيف كضيوف شرف.

وكان ظهر النجم أحمد مكي برفقة أسرة مسلسل “الكبير أوي 8” من الكواليس وهم فى مشهد على طريقة مسلسل la casa de papel، ولكن بشكل كوميدى.

وطرحت منصة Watch it الرقمية، صور جديدة من كواليس تصوير المسلسل، وكتبت قائلة: "الكبير أوي خلف الكواليس، انتظروا النجم أحمد مكي في مسلسل الكبير أوى 8 على Watch it".

الكبير اوي 8

وسيطرت الأجواء الكوميدية على البرومو التشويقى لمسلسل “الكبير أوي 8” بطولة النجم أحمد مكى المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2024.

واعتمدت مشاهد البرومو على قيام الأبطال بتقليد عدد من الأعمال الأجنبية، منها: فيلم barbie، وفيلم the mask، ومسلسل la casa de papel، ولكن بشكل كوميدى، فضلاً عن ظهور شيماء سيف وصفاء الطوخي كضيوف شرف، وقيام دكتور ربيع (بيومي فؤاد)، بإخبار الكبير (أحمد مكي) أن زوجته (رحمة أحمد) حامل.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8

تستعد قناة "on" الفضائية لعرض أولى حلقات مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن غدا الاثنين في تمام الساعة 6:05 مساء، عقب أذان المغرب مباشرة، والإعادة الأولى في الـ3 فجرًا، كما يعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا.

القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي 8

قنوات عرض مسلسل الكبير اوي 8.. ومن المقرر أن يذاع مسلسل الكبير اوي 8، خلال شهر رمضان المبارك، حصريا عبر كل من: قناة on، on drama، منصة watch it.

قصة مسلسل الكبير أوي 8

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، يضم في بطولته عددًا من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، أبرزهم: أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع المخرج أحمد الجندي.