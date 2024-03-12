مسلسل الكبير أوي 8| أحمد مكي يتحول إلى عقلة الإصبع في الحلقة الأولى

بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوى 8، الذى يعرض على قناة on، بدخول مربوحة "رحمة أحمد" إلى غرفة النوم من أجل أن يستيقظ زوجها الكبير "أحمد مكى" ليقوم مفزوع منها بسبب ارتدائها "طقية" عليها بلونات وتطلب منه الاحتفال بشم النسيم ويرفض لتحتفل فى الدوار وتأكل فسيخ وأنها لن تستسلم وسوف تستمع لكلام الإعلامية رضوى الشربينى.

شهد حالة من المتابعة والتفاعل الكبير بعد عرض أحداث الحلقة الأولى خاصة بعد مشاهد مضحكة بين مربوحة والكبير أوى ، خاصة مشهد دخول مربوحة "رحمة أحمد" إلى غرفة النوم من أجل أن يستيقظ زوجها الكبير "أحمد مكى" ليقوم مفزوع منها بسبب ارتدائها "طقية" عليها بلونات.

وتطلب مربوحة من زوجها الاحتفال بشم النسيم ويرفض لتحتفل فى الدوار وتأكل فسيخ وأنها لن تستسلم وسوف تستمع لكلام الإعلامية رضوى الشربينى.

الموقف الذى أعادت مربوحة لنا جزءًا من طفولتنا بحكاية الشمامة، الوحش الأسطوري في حكايات الأمهات والجدات والذي ابتكروه لتخويف الأطفال من إهمال النظافة الشخصية، فهي وحش يتمتع بحاسة شم خارقة يطوف على البيوت ليلاً ليتفقد الأطفال الذين لم يغسلوا أيديهم أو أسنانهم ليلاً.

أما حكاية مربوحة عن الشمامة قالت إنها تعاقب الطفل الذي تشمه باصطحابه إلى عالم الجن، بينما كانت حكايات الأمهات لا تفصح عن العقاب الذي توقعه بك الشمامة، فقط تكتي الأمهات بأن تحذرك من أن "تشمك الشمامة" وتترك الباقي لخيالك.

الطريف فى هذا المشهد أن الكبير أوى لم يستجب ويسمع كلام زوجته مربوحة "رحمة أحمد"، ونام بدون الاستحمام فى يوم شم النسيم.

الكبير ومربوحة

رفض الكبير "أحمد مكى" طلب الشمامة "صفاء الطوخى" فى عالم الشمامين الذى دخله خلال أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الكبير الجزء الثامن، والذى يعرض على قناة on وحولته إلى عقلة الإصبع.وظهر مشهد عالم الشمامين الخيالى من أجمل مشاهد أحداث الحلقة الأولى من حيث التصوير والألوان والأشكال التى تم استخدمها فى المشهد كأن الكبير فى عالم كارتون خيالى.

لم يستجب ويسمع الكبير "أحمد مكى" لكلام زوجته مربوحة "رحمة أحمد"، ونام بدون الاستحمام فى يوم شم النسيم خلال أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوى 8، والذى يعرض على قناة on.وجاءت الشمامة "صفاء الطوخى" ومساعدها "محمد ثروت" وأخذت الكبير إلى عالم الشمامين، واستيقظ الكبير ليجد نفسه فى ذلك العالم، وتحدثت معه الشمامة وقالت له: "بقى يا كبير ليلة شم النسيم تنام من غير استحمام بتتحدانى، وطريقة واحدة ترجع مرة أخرى لحياتك وهى تصلح عيوبك ولم حد يطلب منك المساعدة تساعده".

الكبير أوي 8

يطلب أشرف حسين أبو حجاج من الكبير أ أن يوافق على تعيين نجله شريف حسنى معه فى العمل لأنه داخل على زواج خلال أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوى 8، والذى يعرض على قناة on.ويتحدث العترة مصطفى غريب وجونى مع مربوحة أن والدهما الكبير شديد فى التعامل معهما وتأكد على كلمهما ويدخل الكبير فجأة لتغيير كلامها فى لحظة وأن عليها سمع كلامه وتطلب منهما فى يوم شم النسيم الاستحمام وإذا لم يفعلا ذلك سوف تظهر لهما "الشمامة".كما تطلب مربوحة من الكبير أن يستحمى من أجل ألا تظهر له الشمامة، ويسخر من كلامها وينام.

قصة مسلسل الكبير أوي 8

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، يضم في بطولته عددًا من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، أبرزهم: أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع المخرج أحمد الجندي.