مجلس الأمن يبحث قضايا الجنوب اللبناني وفلسطين

يعقد مجلس الأمن الدولي، غدا الثلاثاء، جلسة تشاورية؛ لمناقشة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول مسار تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر في 2006 لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان وفض الاشتباك بين إسرائيل وقوات حزب الله، ومن المقرر أن تكون المنسق الأممي الخاص للبنان جوانا رونيكا هي المتحدث الرئيسي في الجلسة، وإلى جانبها وكيل الأمين العام للأمم المتحدة جين بيير لاكروكس لشئون عمليات حفظ السلام.

وكان مجلس الأمن الدولي قد استهل جلساته، اليوم الاثنين، بعقد اجتماع رفيع المستوى حول الحد من التسلح النووي ومنع انتشاره، بمشاركة عدد من وزراء خارجية الدول الأعضاء في المجلس، وفي مقدمتهم وزير الخارجية الياباني الذي ترأس أعمالها، كما حضر الجلسة أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، وروبرت فلويد المدير التنفيذى لمنظمات منع الانتشار النووي، وهي المنظمة التي تتخذ من فيينا مقرا لها، وتشكل مظلة للمنظمات غير الحكومة المنادية بالتخلص من الأسلحة النووية في العالم.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة مغلقة، مساء اليوم، حول الأوضاع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، وذلك بناء على طلب من مندوب فرنسا، ولم تكشف مصادر مجلس الأمن عن طبيعة المتحدثين الرئيسيين في تلك الجلسة.

كما من المقرر أن يعقد مجلس الأمن جلسة، مساء اليوم- بتوقيت الولايات المتحدة- حول الأوضاع في هاييتي؛ لمناقشة مسودة قرار أعدته الإيكوادور والولايات المتحدة، وكذلك مناقشة المذكرة الواردة من هيئة تعاون دول الكاريبي وهي المنظمة الإقليمية المعنية بدعم التعاون بين بلدان الإقليم في الحادي عشر من الشهر الجاري حول مستجدات الوضع الأمني في هاييتي على ضوء تصاعد أعمال المجموعات المسلحة هناك منذ التاسع و العشرين من شهر فبراير الماضي.

وفي سياق متصل، تواصل قوات الاحتلال حصار مباني مجمع الشفاء، وتهديد المتواجدين في المجمع باستهدافهم مباشرة في حال التحرك.

وقالت مصادر محلية، إن النازحين في مجمع الشفاء أطلقوا نداءات استغاثة، خشية من حدوث مجزرة بحقهم.

وأضافت المصدر ذاتها، أن قوات الاحتلال أجبرت سكان حي الرمال والنازحين في مجمع الشفاء الطبي على المغادرة نحو منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مراسل الجزيرة إسماعيل الغول من داخل مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، بعد أن اعتدت عليه بالضرب.

وكان قد نشب حريق عند بوابة مجمع الشفاء الطبي، مع وجود حالات اختناق بين النساء والأطفال النازحين بالمستشفى، خلال اقتحام قوات الاحتلال المستشفى ومحاصرته بشكل كامل صباح اليوم، بالتزامن مع قطع الاتصالات عن نحو 30 ألف نازح داخل الشفاء.

وهذه هي المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات الاحتلال مجمع الشفاء الطبي منذ بداية الحرب على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي، وكانت قد اقتحمته للمرة الأولى في 16 نوفمبر الماضي بعد أن حاصرته لمدة أسبوع على الأقل، وانسحبت من المستشفى في 24 نوفمبر، بعد تدمير ساحاته وأجزاء من مبانيه وأجهزة ومعدات طبية، إضافة إلى مولد الكهرباء بالمستشفى.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 31,726، والإصابات إلى 73,792، أغلبهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.