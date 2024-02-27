مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة حول أوضاع الغذاء بقطاع غزة

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة خاصة حول مهددات الأمن الغذائي في قطاع غزة، وذلك بناء على طلب تقدم به مندوبا سويسرا وجويانا حول ما يشهده سكان القطاع من بائقة غذائية حادة تصل إلى حد المجاعة، بحسب ما ورد في مذكرة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية التي تلقاها مجلس الأمن الدولي في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن القرار الأممي رقم 2417 الصادر في 24 مايو 2018 يحتم على الأمين العام للأمم المتحدة إرسال برقية إحاطة عاجلة لمجلس الأمن الدولي حال حدوث خلل في حالة الأمن الغذائي لسكان قطاع غزة نتيجة للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

