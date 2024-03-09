مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان

دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى وقف إطلاق النار في السودان، خلال شهر رمضان، مع تدهور الأوضاع في البلاد.

وأيدت 14 دولة نصًا اقترحته بريطانيا، وامتنعت روسيا عن التصويت عليه، يدعو كل أطراف النزاع للسعي إلى حل مستدام للنزاع عبر الحوار.

ويحث مشروع قرار مجلس الأمن، وفق وكالة رويترز، جميع الدول على الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يسعى إلى إثارة الصراع، وعدم الاستقرار ويطالبهم بدعم الجهود من أجل تحقيق سلام دائم.

ويحتاج قرار مجلس الأمن إلى موافقة تسعة أعضاء على الأقل وعدم استخدام حق النقض من جانب الولايات المتحدة أو روسيا أو بريطانيا أو الصين أو فرنسا.

كما يدعو طرفي النزاع إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر خطوط المواجهة.

والخميس، وجّه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، خلال اجتماع للمجلس، نداء إلى جميع الأطراف في السودان لاحترام قيم رمضان، من خلال وقف الأعمال العدائية بمناسبة شهر رمضان.