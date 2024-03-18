امرأة نيجيرية تتحدث عن العبودية في المملكة المتحدة

تجلس روز في غرفة المعيشة في منزل آمن لجيش الخلاص في كامبريدجشاير ، وتبدو وكأنها عادية تبلغ من العمر 20 عاما، لا تحكي ملابسها وابتسامتها الودية سوى القليل عن محنة السنوات الأربع التي جلبتها من نيجيريا إلى هذا الملجأ.

وتقول إن أحلامها بحياة جديدة في بريطانيا أصبحت كابوسا من العمل العقابي والاعتداء الجسدي والاغتصاب، إنها متوترة لرواية قصتها ، لكنها تريد أن يفهم الناس حقيقة العبودية الحديثة في المملكة المتحدة ، وهي جريمة مختبئة على مرأى من الجميع.

غادرت روز نيجيريا مليئة بالتفاؤل لكل ما تقدمه بريطانيا.

كان والدها، الأول من بين خمسة أطفال، تاجرا حتى فقد متجره، مما يعني أن الأسرة لم تستطع دفع تكاليفها لمواصلة تعليمها.

لذلك عندما أخبرتها صديقة للعائلة من الكنيسة عن فرصة لتصبح مربية لزوجين ثريين في المملكة المتحدة ، يرعيان دراستها ، قفزت إلى الفرصة.

سافرت إلى المملكة المتحدة بتأشيرة سياحية لمدة ستة أشهر.

عندما التقت بالزوجين لأول مرة ، قالت إنهما بدوا "لطيفين" وأعطوها غرفة في شقتهم المكونة من أربعة أسرة ، لكنها سرعان ما وجدت أن العمل لم يكن كما هو معلن.

تقول روز ، وهو ليس اسمها الحقيقي ، إنها اصطحبت إلى مطعم يملكه الزوجان ، حيث كانت تطبخ وتنظف من الساعة 17:00 إلى الساعة 05:00، كانت تعمل ستة أيام في الأسبوع ، وفي يوم إجازتها الوحيد تقوم بمزيد من الأعمال المنزلية في المنزل، "شعرت بالإرهاق الشديد فارغة جدارلم يكن هذا ما وعدوني به".

تقول روز إن نمط العمل الشاق استمر لمدة عام ، دون أجر ولا علامة على بدء دراستها هذا عندما اتضح لي - أوه ، هؤلاء الناس يجلبونني إلى هنا للعمل لديهم كعبد".

في ذلك الوقت لم تستطع الاتصال بعائلتها بسبب الدوائر التلفزيونية المغلقة في المنزل ، والتي سميت بذلك عندما أخذت طفلتهم الصغيرة إلى الحديقة.

حتى ذلك الحين ، لم تكن تريد أن تقول الحقيقة، عندما أتصل بأمي وسألتني: "كيف حالك؟" - كنت أكذب عليها. أنا بخير، أنا بخير، إنهم يخططون لإرسالي إلى المدرسة".

وتقول إن الزوجين كانا يصرخان في وجهها ، ويصفونها بأنها "غبية" و "عديمة الفائدة" ، مما جعلها "خائفة للغاية".

وفي إحدى المرات، قالت إن الزوجة صفعتها بسبب ما اعتبرته عملا من أعمال العصيان.

"حياتي كانت جحيما"

زادت جائحة Covid-19 الأمور سوءا.

غادر جميع الموظفين الآخرين المطعم ، وتركوها وحدها تطبخ وتنظف طوال الليل.

عادت الزوجة أيضا إلى نيجيريا ، مما يعني أن روز كانت ترعى ابنتها وحدها.

تصف روز روتينها ، الذي كانت تحصل فيه على بضع ساعات فقط من النوم كل يوم ، وتنهار في البكاء.

وتقول إن الوضع تركها محاصرة وعرضة لشكل جديد من أشكال الاستغلال، لقد أساء الرجل إلي بعدة طرق. جنسيا وعاطفيا وجسديا، اغتصبني مرات لا تحصى لأنني لا أستطيع التحدث إلى أي شخص.