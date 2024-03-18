كلوب يشيد بلاعبي ليفربول رغم توديع كأس الاتحاد الإنجليزي

أشاد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول بلاعبي الريدز، مشيرا إلى إهدار الفرص المحققة، كانت كفيلة بإنهاء المباراة قبل خسارته 3 /4 على يد مضيفه مانشستر يونايتد في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وبادر مانشستر يونايتد بالتسجيل مبكرا في الدقيقة العاشرة عن طريق سكوت مكتوميناي، لكن الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر منح التعادل لليفربول في الدقيقة 44.

وأضاف المصري محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، محرزا هدفه الأول في المسابقة هذا الموسم وهدفه الـ13 في تاريخ لقاءاته ضد مانشستر يونايتد بمختلف المسابقات، ليعزز رقمه كأكثر فريق سجل أهدافا بمرماه خلال 14 مباراة.

ورغم السيطرة الميدانية لليفربول في معظم فترات الشوط الثاني، لكنه لم يترجم الفرص التي سنحت له إلى أهداف، ليأتي العقاب في الدقيقة 85، عقب تسجيل أنتوني الهدف الثاني لمانشستر يونايتد، وينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 2 / 2، ويلجأ الفريقان للعب وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسما بالتساوي على شوطين.

وتواصلت الإثارة في الوقت الإضافي، بعدما أضاف هارفي إليوت الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 105، غير أن ماركوس راشفورد أحرز هدف التعادل ليونايتد في الدقيقة 112.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء الوقت الإضافي بالتعادل 3 / 3 واللجوء لركلات الترجيح، أحرز الإيفواري أمادو دياللو هدف الصعود اليونايتد في الدقيقة 120، قبل أن يتلقى بطاقة حمراء لحصوله على الإنذار الثاني عقب إلقائه قميص الفرق خلال احتفاله بالهدف.

وأصبح مانشستر يونايتد رابع الصاعدين للمربع الذهبي للبطولة، بعد أندية مانشستر سيتي وتشيلسي وكوفينتري سيتي، الناشط بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي (تشامبيون شيب).

وبذلك حرم مانشستر يونايتد فريق ليفربول من التتويج ببطولة كأس أنجلترا وهى أحدى البطولات الأربع التي كان الفريق يطمح للفوز بها هذا الموسم ، وأصبح ينافس على ثلاث بطولات فقط وهى الدوري الإنجليزي، و الدوري الأوروبي، وكأس الرابطة في الموسم الحالي.

وقال كلوب لمحطة "اي تي في" بعد المباراة "بعد تقدمنا 2 /1 لاحت لنا العديد من الفرص التي كانت كافية لقتل المباراة".

وأضاف "أثبتنا وجودنا في الوقت الأصلي وفي الوقت الإضافي وخسرنا المباراة، الأمور على مايرام لا يمكن أن أطالب الأولاد بأكثر من ذلك".

وأشار "لقد واجهنا تحديات كبيرة هذا الموسم حتى الآن، أعتقد أن الجميع يعلم ذلك، علينا فقط أن نحصي المباريات، ومباراة اليوم كانت صعبة لأن يونايتد لديه إمكانات، وقد غامر كثيرا، بالطبع احترم ذلك".

وختم بالقول "أهنئ مانشستر يونايتد على التأهل للمربع الذهبي، سنحاول استغلال خروجنا من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي خلال الأسابيع المقبلة".