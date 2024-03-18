السودان يدعو لتعاون عال المستوى لمجابهة خطر المخدرات العالمية

قدم السفير مجدي أحمد مفضل مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بفيين،ا بيان دولته أمام اجتماعات الدورة السابعة والستين للجنة المخدرات المنعقدة حاليا بفيينا .

وعدد السفير التداعيات السلبية لتمرد الدعم السريع على جهود الدولة في التصدي لمشكلة المخدرات العالميةـ مشيرا للظروف الاستثنائية التي تعمل فيها مؤسسات الدولة المختصة بمكافحة المخدرات.

داعيا مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة لمساعدة البلاد في بناء قدراتها الوطنية وإعادة تعمير ما خربه التمرد في مؤسسات الدولة ذات الصلة بقضايا المخدرات .

أكد السفير على الحاجة الملحة لتعزيز التعاون على كافة المستويات لمجابهة مشكلة المخدرات العالمية مشددا على ضرورة زيادة المساعدات الفنية المقدمة للدول النامية خاصة أقل البلدان نموا والدعم المالي الكافي والتدريب وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا بهدف تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية.

وشدد على محورية الوقاية والتوعية والمشاركة المجتمعية وتوفير خدمات العلاج وإعادة التأهيل والدمج في المجتمع في جهود التصدي لمشكلة المخدرات العالمية.

الجدير بالذكر أن اجتماعات لجنة المخدرات بدأت يوم ١٤ مارس وستتواصل حتى ٢٢ مارس ٢٠٢٤م.