دل تطلق برنامج الشركاء الجديد بخصائص استثنائية لضمان النجاح المشترك

كشفت شركة دل تكنولوجيز عن برنامج شركاء دل تكنولوجيز الجديد لعام 2024، والذي يأتي بخصائص استثنائية تتيح مواصلة الريادة في مجال التقدم البشري.

ويتمتع برنامج شركاء دل تكنولوجيز لعام 2024 ببنية برامج متسقة، كما يركز على التعاون والاستحواذ والاستثمار في مجالات النمو الهامة لتحقيق النجاح المشترك.

قالت راشيل بوركو، مديرة التحالفات الإستراتيجية بشركة AHEAD: "في ظل التغير المستمر في قطاع تكنولوجيا المعلومات، أصبح من الضروري أن يكون لديك شريك موثوق مثل دل تكنولوجيز، حيث يمكنها المساعدة في التغلب على تعقيدات الذكاء الاصطناعي والسحابات المتعددة والحوسبة الطرفية والأمن السيبراني. وتزودنا شركة دل بالتكنولوجيا والخبرة والدعم الذي نحتاجه لتحقيق النمو والنجاح لعملائنا."

تنمية وتحديث الأعمال الأساسية

إن الشركاء مهمين لتحقيق النجاح. وعلى مدى السنة الماضية، ساهم شركاؤنا بحوالي 50% من صافي إيراداتنا وأكثر من 60% من جميع المشترين الجدد والقدامى. وبالرغم من ذلك، لدينا فرصة لمواصلة النمو وتحديث الأعمال الأساسية في العام المقبل.

هذا ونجحت استراتيجية الشريك أولًا Partner First للتخزين، والتي تم الإعلان عنها في أغسطس الماضي، في أن يتبنى أكثر من 99% من العملاء والعملاء المحتملين استراتيجية "الشريك أولاً" للتخزين ومضاعفة عدد الحسابات المؤهلة. ونتيجة لذلك، تم تعزيز التعاون بين أعضاء فريق مبيعات دل وشركائها. وفي العام الجديد، سنستمر في تعزيز استراتيجية النمو من خلال تعزيز استقطاب العملاء الجدد، وتحديد توقعات واضحة والعمل سويًا لتقديم خدماتنا لعملائنا الشركاء.

ويواصل برنامج شركاء دل تكنولوجيز لعام 2024 تعزيز عمل شركائنا في المجالات الرئيسية:

يمكن للبرنامج تحقيق أرباح أعلى لمجموعة APEX من دل: بدءًا من هذا العام، نعمل على تبسيط العروض المتاحة لمجموعة APEX من دل في فئات منتجات التخزين+ والخادم+. وبفضل هذه التحديثات، أصبحت مجموعة APEX الكاملة مؤهلة للحصول على الخصومات الأساسية والحوافز، مما يعزز هامش الربح. وبالإضافة إلى ذلك، سيظل APEX Upfront متاحًا للشركاء الذين لديهم APEX Infrastructure.

زيادة إمكانية تحقيق مكاسب من ProSupport Plus: يمكن للشركاء الآن للحصول على خمسة أضعاف الخصم الأساسي عند بيع الأجهزة الطرفية للعميل من شركة، وضعف الخصم الأساسي عند بيع محطات العمل Precision وشاشات العرض من شركة دل وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية Latitude Rugged. كما نعمل على زيادة التخفيض للشركاء الذين يقومون بإرفاق خدمات دل ProSupport Plus عند بيع منتجات Client+.

ضم برنامج Project Harmony لـPartner ProServices: في مايو 2023، أعلنا عن برنامج Project Harmony، وهو يركز على الخدمات المهنية حيث يقوم الشركاء المؤهلون بدمج خدمات دل في عروضهم، وإدارة عملية مشاركة العملاء والاستفادة من خبرات شركة دل عند الحاجة. ونحن مستمرون في تعزيز عروض Partner ProServices لتمكين شركائنا من تلبية متطلبات الخدمات المتغيرة لعملائهم.

خدمات PowerFlex: صممنا حل PowerFlex، وهو حل البنية الأساسية من شركة دل لمواكبة الاحتياجات الديناميكية لأعباء العمل. كما سيحصل الشركاء الحاصلين على PowerFlex Design 2023 على خصم قابل للزيادة بنسبة 4% على فرص الأعمال الجديدة وحوافز المبادلة التنافسية.

وقال، رامون هاسكي، المدير التجاري لشركة Unitech Rio: "يعتمد برنامج شركاء دل تكنولوجيز على تعزيز التعاون والثقة. ومعًا، سنقدم حلولًا مبتكرة تلبي احتياجات العملاء مباشرة وتساعدهم على تحقيق أهداف التحول الرقمي. ويعد الشركاء امتدادًا لشركة دل تكنولوجيز لأننا نتشارك القيم والرؤية التجارية ذاتها. وفي ظل سعي شركة دل الحثيث نحو الابتكار، نتطلع إلى الاستمرار في تقديم أفضل الإمكانات في فئتها لعملائنا سويًا".

إتاحة فرص سوق جديدة

تقدم شركة دل تكنولوجيز واحدة من أكبر مجموعات الأجهزة، بما في ذلك أجهزة العملاء وحتى مراكز البيانات، مدعومة بالتزام حثيث نحو تحقيق تأثير إيجابي على الأعمال والأفراد والكوكب بأسره. ويستثمر برنامج شركاء دل تكنولوجيز لعام 2024 في مجالات النمو الرئيسية التي تتماشى مع أولويات العملاء من خلال إطلاق ثلاث كفاءات جديدة:

كفاءة علوم البيانات والذكاء الاصطناعي

كفاءة الحلول المتطورة

الاستدامة والكفاءة البيئية والاجتماعية والحوكمة

سيتحول الذكاء الاصطناعي التوليدي هذا العام من طور إثبات المفهوم إلى طور الإنتاجية، ومن المتوقع أن يحقق 158.6 مليار دولار بحلول عام 2028. ويعتمد تشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي على البيانات التي يتم إنشاؤها على الحافة واستضافتها في السحابة. كما سيتمكن الشركاء الذين يمكنهم إثبات قدراتهم في مجال الذكاء الاصطناعي والحلول الطرفية والسحابات الهجينة من الاستفادة من فرص السوق المختلفة.

وتساعد كفاءة الاستدامة والبيئة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الجديدة الشركاء في تلبية احتياجات العملاء من خلال التدريب على الاستدامة والتمكين والأدوات والموارد. وبالإضافة إلى ذلك، نقدم حلول الأعمال الدائرية لإعادة التدوير وإيقاف استهلاك تكنولوجيا المعلومات، كما نقدم حوافز لإعادة البيع. ونقدم أيضاً من خلال البرنامج الجديد خصماً يصل إلى 7% لخدمات الاسترداد ليشمل حلول التخزين، بالإضافة إلى الخصم الحالي على خدمات استرداد الأصول للعميل والخادم. كما نواصل تقديم برنامجنا العالمي ربع السنوي لتسليط الضوء على الشركاء في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والذي يكرّم الشركاء الذين يطلقون مبادرات تتماشى مع أولويات قضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لشركة دل تكنولوجيز.

قال ديفيد هاريس، متخصص في تكنولوجيا البنية التحتية الحديثة بشركة Insight Global: "تمكننا حلول شركة دل، التي تدعم التصميم الدائري والمواد المستدامة وكفاءة الطاقة، من تقديم قيمة استثنائية لعملائنا والحد من بصمتهم البيئية. وتضمن كفاءة استدامة الشركة وكفاءة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الجديدة في برنامج شركاء دل تكنولوجيز مساعدة عملائنا على اتخاذ قرارات تكنولوجية مسؤولة بيئيًا. ومن خلال الشراكة مع شركة دل، نعمل على تحقيق مستقبل أكثر استدامة للجميع."

تعزيز التعاون والخبرة

يعزز برنامج شركاء دل تكنولوجيز لعام 2024 استثمارنا في التعاون مع الشركاء، من خلال تركيزنا المستمر على استراتيجية الشريك أولًا Partner First للتخزين بالإضافة إلى تعزيز تجربة الشريك.

وفي هذا العام، نقوم بتعزيز برنامج شريك السجل (PoR) لصالح برنامج حوافز الأعمال الجديدة (New Business Incentive) عندما يبيع الشركاء بقيمة تتجاوز 15 ألف دولار أمريكي إلى أحد عملاء البرنامج الجديد. ويؤدي هذا إلى تعزيز القدرة التشاركية في مركز البيانات ومكافأة الشركاء على استثماراتهم واستحواذهم.

كما نعمل على تحديث تجارب المستخدمين من خلال تعزيز الاتصال الرقمي، وتزويد الشركاء بإمكانيات الخدمة الذاتية لتقليل الانخراط المباشر وتزويدهم بأدوات مستقبلية تساعدهم في إطلاق فرص لتحقيق الربح.

بدوره، قال بوب فينيرو، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Future Tech Enterprise: "تدرك شركة دل الدور الجوهري الذي يلعبه الشركاء في نجاحها. وتعزز استراتيجية الشريك أولًا Partner First للتخزين التزام دل تجاه شركائها، بما يتماشى مع تحول السوق نحو المبيعات القائمة على القنوات، كما تمهد الطريق لتحقيق المزيد من النمو والنجاح المتبادل".

ولا شك بأن المستقبل يزخر بالإمكانات والفرص. ومن خلال برنامج الشركاء الاستثنائي ونموذج الأعمال المتميز والثقة التي لا تتزعزع في قوة الشراكة، فإننا على أهبة الاستعداد لتحقيق طفرة في النمو وتعزيز التأثير وترسيخ ريادتنا في السنوات القادمة.