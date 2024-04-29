نقيب الفلاحين عن حملة مقاطعة اللحوم: "العيار اللي ما يصبش يدوش"

دشن المواطنون خلال الأيام القليلة الماضية حملة "خليها تعفن" بغية مقاطعة شراء الأسماك والتي ارتفعت أسعارها بشكل جنوني، حيث كانت الرغبة من الحملة ردع التجار وإجبارهم على تخفيض الأسعار، وقد لاقت الخطوة ترحيبًا من المواطنين.

أسعار الأسماك

وعقب انخفاض أسعار الأسماك، بنسبة 30% في المدن والمحافظات التي شهدت حملة المقاطعة، دعا العديد من المواطنين في سوهاج والمنيا والأقصر والبحيرة إلى تدشين حملة لمقاطعة اللحوم، على غرار الأسماك، بغية انخفاضها تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

حسين أبو صدام نقيب الفلاحين

وفي السياق قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن حملات المقاطعة، يمكن أن تحقق نتائج في بعض السلع، ولا تجدي في أخرى، خاصة أن هناك الكثير منها لا يمكن مقاطعتها، ومن الممكن أن يكون هناك ترشيد، موضحًا أن اللحوم هناك الكثير من المواطنين لا يقدرون على مقاطعتها، مطالبًا بالإقبال على من يبيعون بأسعار مخفضة لردع التجار، قائلًا: " العيار اللي ميصبش يدوش".

هل تنخفض أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة؟

وأضاف أبو صدام في تصريح خاص لـ" بوابة الوفد" أن المقاطعة بشكل عام تؤثر على الإنتاج المحلي، ولكنها في نفس ذات الوقت تردع شجع التجار، مستبعدًا انخفاض أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة لاسيما أننا مقبلون على عيد الأخوة الأقباط، وعيد الأضحى المبارك، وهو ما يؤدي إلى عدم انخفاض أسعار اللحوم، نسبة للإقبال عليها.

مبادرة أبناء بورسعيد لمقاطعة الأسماك

جدير بالذكر نجحت مبادرة أبناء بورسعيد في مقاطعة الأسماك، ونالت إشادة الجميع، وانتقلت من أرض بورسعيد إلى قرابة 14 محافظة أخرى، كما أصبحت حديث وسائل الإعلام المختلفة، وانضم إليها شريحة عريضة من تجار الأسماك ببورسعيد الذين أغلقوا محالهم التجارية دعمًا وتأييدًا للمبادرة.