صحة قنا : تعافى جميع مصابي الإختناق بعد تحسن حالتهم الصحية

انتقل محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بقنا إلى مستشفى قوص المركزي للإطمئنان على حالات مصابي الإختناق إثر إستنشاق أحد الغازات فى ساعة مبكرة من فجر اليوم الاثنين 29 ابريل.

و كانت مستشفى قوص المركزي قد إستقبلت ١٣ مصاب يعانون من صعوبة في التنفس و الإختناق إثر إستنشاقهم لأحد الغازات في الساعات الأولى من اليوم، و قام الفريق الطبي بالمستشفى بالتعامل السريع مع الحالات وعمل الإسعافات اللازمة للمصابين.

وقام وكيل وزارة الصحة بالإطمئنان على المصابين وعلي سلامتهم وعلي الرعاية الصحية الموجهة لهم وتقديم الدعم الطبي الكامل لهم حتي تعافيه.

هذا وقد تعافي جميع المصابين من الحادث بعد تحسن حالتهم والإطمئنان علي إستقرار الحالة الصحية لهم.

كما وجه الدكتور محمد بدران الشكر والتقدير للفريق الطبي بالمستشفى و على رأسهم الدكتور أحمد النحاس مدير المستشفى لحسن إدارة الأزمة والتعامل السريع مع الحادث .