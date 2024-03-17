عبدالرحمن الشماخي: لابد من وجود مركز متخصص لريادة الأعمال في كل دولة عربية

أكد رائد الأعمال عبدالرحمن ناصر الشماخي، على ضرورة وجود مركز متخصص في كل دولة عربية يهتم بدعم ملف ريادة الأعمال والابتكار على المستوى الوطني برؤية أكثر شمولًا وتكاملًا تأخذ في اعتبارها رواد الأعمال ودعم بيئة الأعمال وصناع القرار في ذات المجال.



وطالب عبدالرحمن ناصر الشماخي، بضرورة إطلاق صندوق رعاية المبتكرين، وذلك لتكامل العمل على ملف ريادة الأعمال على مستوى الحكومات العربية وتخريج عشران الشركات الناشئة للسوق، وتوفير البرامج البحثية والتدريبية للشباب.



وأشار رائد الأعمال، إلى أهمية التدريب وتوعية الشباب، فضلا عن نشر ثقافة التنمية المستدامة وريادة الأعمال بين الشباب العربي، وكذا الاهتمام بمجال توطين التنمية المستدامة ودعم رواد الأعمال.

واختتم عبدالرحمن ناصر الشماخي، بالتأكيد على ضرورة تقديم حلول من داخل المحافظات والمناطق النائية المختلفة للتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، من خلال مشروعاتهم الصغيرة.