مسئولة دولية: لا بد من إرادة سياسية حقيقية لإنهاء مأساة غزة

أكدت كبيرة منسقى الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار فى غزة سيخريد كاخ، تفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل كبير فى القطاع، نتيجة ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائى، مطالبة فى الوقت نفسه بضرورة العمل الآن على إعادة إعمار غزة وإصلاح المراكز الطبية لتفادى انتشار الأوبئة والأمراض فى ظل نقص المستلزمات الطبية والغذائية.

وشددت كاخ خلال جلسة حوارية بشأن الوضع في غزة على هامش أعمال المنتدى الاقتصادى العالمى فى الرياض بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على ضرورة التعاطي مع حالة المجاعة الراهنة في غزة والعمل على إرسال المزيد من المساعدات المتنوعة إلى القطاع.

وأشارت إلى المعاناة الشديدة التي يعيشها جميع المواطنين في غزة..قائلة : "إن الشعب الفلسطيني في حاجة ماسة لمساعدات إغاثية متنوعة من بينها المستلزمات الطبية والأدوية لمواجهة انتقال الأمراض المنتشرة حاليا بشكل كبير نتيجة نقص المياه النظيفة".. مشددة على الحاجة إلى إرادة سياسية حقيقية لإنهاء مأساة غزة.

ودعت إلى النظر في العراقيل وإزالة الحواجز التي تقف عائقا أمام إيصال المساعدات إلى القطاع..معربة عن حزنها الشديد إزاء استشهاد أكثر من 200 موظف إنساني خلال أحداث غزة.

وقالت إنه يتعين على المجتمع الدولي العمل الآن من أجل إحداث تحولات حقيقية نحو المستقبل في غزة وبسط الاستقرار عبر إعادة التأهيل والاستثمار والتركيز على الجهود السياسية وإعادة السلطة الفلسطينية قدرتها".. مؤكدة على وجود صعوبات تواجه عمليات إعادة إعمار القطاع من بينها غياب الأمن والقانون في غزة ويجب العمل على معالجتها في القريب العاجل.

وأشارت المسؤولة الدولية إلى الجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة لافتتاح مكتب خاص لها في غزة لمباشرة العمل ومعالجة الفلسطينيين من أزمة الصحة الفلسطينية المنتشرة بشكل كبير بين المواطنين جراء تفاقم الأوضاع الراهنة وفقد الأمل في المستقبل .. مؤكدة فشل المجتمع الدولي في تلبية تطلعات الشعب الفلسطيني نحو مستقبل أفضل.

عضو مجلس الشيوخ الأمريكي يدعو مسؤولي جامعة كولومبيا لتقديم استقالتهم

دعا عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ريك سكوت اليوم الأحد مسؤولين جامعة كولومبيا لتقديم استقالتهم؛ وسط احتجاجات تكتسب زخمًا في حرم الجامعات الامريكية في جميع أنحاء البلاد.