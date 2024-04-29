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رئيس التحرير
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جامعات ومدارس

من منظور تامر شوقي

خطة تأهيل المدارس لتدريس مادة تكنولوجيا المعلومات

تامر شوقي الخبير
تامر شوقي الخبير التربوي

قدم الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، خطة لتأهيل المدارس لتدريس مادة تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها. 

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يأتي ذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بدراسة تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والبرمجة. 

وذكر الخبير التربوي متطلبات توطين تدريس مادة تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها في التعليم المصري في المدارس. 

خطوات تأهيل المدارس لتدريس تكنولوجيا المعلومات 

  1. تأهيل معامل كمبيوتر بالمدارس بحيث تشمل أجهزة حديثة مع تغطيتها بشبكات الإنترنت فائقة السرعة. 
  2. إتاحة الأجهزة الذكية لطلاب المدارس بأسعار مدعمة من سن مبكرة. 
  3. التوسع في تعيين معلمين بمرتبات مجزية من خريجي كليات الحاسبات والمعلومات والهندسة وعدم الاكتفاء بخربجي كليات التربية النوعية فقط. 
  4. البدء في تدريس المقررات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي في جميع الصفوف الدراسية في المدارس حتى التخرج من الجامعة. 
  5. تنظيم مسابقات بين المدارس في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي. 
  6. رعاية طلاب المدارس المتميزين في مجال تكنولوجيا المعلومات واكتشافهم من سن مبكرة. 
  7. إنشاء إدارة خاصة بتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي تتولى اكتشاف الطلاب المتميزين في مجال تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها. 
  8. إعطاء أولوية في التعيين بأي وظيفة لمن يمتلكون مهارات تكنولوجية في مجالات تصنيع وابتكار البرمجيات. 
  9. عقد اتفاقيات مع شركات البرمجة العالمية في مصر تتولى تدريب طلاب المدارس والجامعات  على مهارات التكنولوجيا الحديثة ومنحهم شهادات في ذلك. 
  10. إدخال التعليم الرقمى في التعليم المصري في جميع مراحله بما يسمح للطلاب بالتعامل مع التكنولوجيا عن قرب، للتغلب على مشكلات فوبيا التكنولوجيا  لدى بعض الطلاب. 
  11. إتاحة الفرصة للطلاب المتميزين في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي سواء من طلاب المدارس أو الجامعات للسفر للخارج لدراسة علوم البرمجيات  سواء على مدار ثلاث شهور في السنة أو فصل دراسي كامل. 
  12. إعطاء اهتمام خاص لطلاب مدارس ستيم في مجال البرمجيات باعتبارهم أكثر الطلاب تأهيلا لهذا المجال.

وكان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أكد اعتزامه التنسيق مع وزارة الاتصالات فيما يتعلق بكيفية الاستفادة من مركز البيانات والحوسبة السحابية داخل المدارس. 

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن التنسيق مع وزارة الاتصالات يتضمن طرق الاستفادة من مركز البيانات والحوسبة السحابية في المدارس ومنصات الوزارة. 

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