تسلا تسوي معركة قضائية طويلة الأمد بشأن التمييز العنصري

انتهت رسميًا المعركة القضائية الطويلة التي خاضها أوين دياز ضد تيسلا، بعد أن اتفق الطرفان على التسوية.

قال المحامي لورانس أورجان، محامي دياز، لـ CNBC إن "الطرفين توصلا إلى حل ودي لنزاعاتهما"، لكن "شروط التسوية سرية". إذا كنت تتابع هذه القضية منذ فترة، فهذا يعني أنك لن تتمكن من معرفة المبلغ الذي سيحصل عليه دياز بعد أن تم تخفيض التعويضات الضخمة البالغة 137 مليون دولار التي حصل عليها في الأصل بشكل كبير إلى 3.2 مليون دولار.

اشتهر مشغل المصعد السابق برفع دعوى قضائية ضد شركة صناعة السيارات لأنها سمحت بمكان عمل عنصري، قائلًا إنه واجه تمييزًا "مباشرة من عصر جيم كرو" كفرد أسود. وقال إن زملائه العمال تركوا رسومات على اليسار للصليب المعقوف والكتابات العنصرية، مثل رسومات إنكي رجل الكهف، في مساحة عمله وحول مصنع تجميع فريمونت التابع لشركة تيسلا. وقال دياز أيضًا إنه وغيره من العمال السود تعرضوا لإهانات عنصرية، وأن الشركة فشلت في معالجة سلوكياتهم على الرغم من الشكاوى المتكررة.

وفي عام 2021، أمرت محكمة في سان فرانسيسكو شركة تسلا بدفع 137 مليون دولار كتعويضات لعاملها السابق، وهو ما كان واحدًا من أعلى المبالغ الممنوحة لمدعٍ يرفع دعوى على أساس التمييز. ومع ذلك، وجد القاضي خلال جلسات الاستئناف التي تلت ذلك أن المبلغ مبالغ فيه وخفضه إلى 15 مليون دولار، على الرغم من تأييده لحكم هيئة المحلفين الأصلي. عاد الطرفان إلى المحاكمة بعد أن رفض دياز المبلغ المخفض، لكن هيئة المحلفين خفضت التعويضات التي يجب على تسلا دفعها إلى 3.2 مليون دولار. وفي ذلك الوقت، قال محامي دياز إنه تعرض لهجوم خاطئ من قبل الدفاع، وأنهم طلبوا بالفعل محاكمة جديدة بسبب سوء السلوك. ويبدو أن الطرفين اتفقا منذ ذلك الحين على التفاوض خلف أبواب مغلقة.

وبينما يتم الانتهاء من قضية دياز، يمثل أورجان أيضًا ماركوس فون، الذي رفع دعوى قضائية أخرى ضد شركة صناعة السيارات بتهمة التحرش العنصري. ووصف فون مصنع فريمونت التابع لشركة تيسلا بأنه "مرتع للسلوك العنصري" وقدم التماسًا إلى المحكمة العام الماضي لمنح دعواه القضائية حالة دعوى جماعية حتى يتمكن من إضافة 240 زميلًا أسود إلى شكواه.