مدبولي: مصر لا تُسمي الوافدين لديها “لاجئين” بل “ضيوف”

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر لا تُسمي الوافدين لديها “لاجئين” بل هم “ضيوف” موجودون في مصر.

وأوضح “مدبولي”، خلال كلمته على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر تستضيف 9 ملايين لاجئ من المنطقة وأفريقيا بسبب الحالة الأمنية لبلدانهم، وهم يكلفون مصر أكثر من 10 مليارات دولار سنويًا.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن الحكومة تتحمل هذه التكلفة رغم الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها.

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي انطلقت فعالياته صباح اليوم بالعاصمة السعودية الرياض.

وشهدت الجلسة الافتتاحية التي عُقدت بعنوان "رؤية جديدة للتنمية العالمية"، حضورًا مُكثفًا من رؤساء الدول والحكومات والمسئولين المُشاركين في فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي؛ بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، على هامش حضوره الجلسة، عددًا من القادة ورؤساء الحكومات ومسئولي المؤسسات الدولية، ومن بينهم بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، حيث شهد اللقاء التأكيد على العلاقات الوثيقة التي تجمع القاهرة وعمّان، وضرورة تكثيف جهود التنسيق المشتركة في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.

كما التقى رئيس الوزراء كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، حيث أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالتعاون القائم بين الحكومة المصرية والصندوق، مشيرًا إلى أن موافقة الصندوق على زيادة قيمة برنامج التمويل المُقدم لمصر يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها الاقتصاد المصري لدى المؤسسة التمويلية العالمية، بينما أكدت كريستالينا جورجيفا أن الصندوق يدعم الدولة المصرية فيما تتخذه من إجراءات تستهدف الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، مشيدة بما يتم اتخاذه من خطوات لها أثر إيجابى على الاقتصاد المصرى.