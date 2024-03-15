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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

برشلونة vs باريس سان جيرمان في ربع نهائى دوري الأبطال

برشلونة وباريس سان
برشلونة وباريس سان جيرمان

أسفرت قرعة دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عن مواجهة قوية ومنتظرة ستجمع بين الفريق الكروي بنادي برشلونة الإسباني أمام نظيره فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

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على الجانب الاخر أوقعت القرعة ريال مدريد في مواجهة نارية أمام مانشستر سيتي فيما يواجه أتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند، فيما يواجه آرسنال نظيره بايرن ميونخ.
 

وأقيمت قرعة دوري أبطال أوروبا ظهر اليوم الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” بمدينة نيون السويسرية وذلك بنظام مفتوح حيث يمكن أن يتقابل أي فريقين من دولة واحدة في ربع النهائي دون قيود على عكس بعض السنوات الماضية.

وأجريت القرعة بمشاركة الـ 8 فرق المتاهلبة لدور الثمانية وهم: مانشستر سيتي وآرسنال ( إنجلترا) ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وبرشلونة ( إسبانيا) بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند ( المانيا )، باريس سان جيرمان (فرنسا)، كما يشهد الحفل ذاته إجراء قرعة الدور نصف النهائي للبطولة.

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