العشرى يودع كأس مصر مع الاتحاد السكندرى

خرج الفريق الاول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى خارج نطاق الكأس بقيادة الكابتن طارق العشرى المدير الفنى عقب خسارته أمام فريق ابوقير للأسمدة بنتيجة ٤-٣ بضربات الترجيح فى المباراة التى انتهت منذ قليل فى اطار الدور ال ٣٢ من بطولة كأس مصر

وقد قدم زعيم الثغر اداء باهت لا يليق به ولا يرضى جمهوره ولا مجلس ادارته خاصة وانه لم يفلح فى حسم المباراة لصالحه فى الوقت الاساسى وايضا فى الوقت الاضافى حتى وصلت المباراة الى ضربات الجزاء الحاسمة

وتعتبر المباراة غير متكافئة بين الفرقتين لفارق الخبرة والامكانيات التى يتمتع بها لاعبى الفريق الاخضر مقارنة بفريق ابو قير

ومما لاشك فيه ان العشرى وجهازه المعاون يعانى من احباط غير مبرر انعكس على اداء اللاعبين وهو ما كشفته “ أوضة اللبس ” التى تؤكد ان المدير الفنى يخشى المواجهات القادمة المنتظرة والتى فى مقدمتها فريق النادى الاهلى فى الدورى

كما ان غياب نجم الفريق اللاعب الانجولى مابولولو ضمن كان له بالغ الاثر على اداء الفريق خاصة وأنه مع منتخب بلاده بعدها يعود الى زعيم الثغر مجددا حتى نهاية الموسم