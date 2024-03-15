كلمة السر مونديال الأندية.. أتليتكو مدريد يفسد فرحة تأهل برشلونة بدوري الأبطال

تسبب تأهل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا 2024، في تعكير صفو فرح مشجعي فريق برشلونة، الذين تأهلوا إلى نفس المرحلة من البطولة، بفارق 24 ساعة فقط.

نجح برشلونة يوم الثلاثاء في تحقيق الفوز بنتيجة 3-1 على نابولي الإيطالي، ليتأهل لربع نهائي البطولة الأوروبية للمرة الأولى منذ عام 2020 بنتيجة إجمالية 4-2، بعد التعادل في المباراة الذهاب بنتيجة 1-1.

ليلحق أتليتكو مدريد النادي الكتالوني إلى المرحلة القادمة، عقب فوزه 3-2 على إنتر ميلان الإيطالي بركلات الترجيح، بعد تعادل 2-2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

أتلتيكو مدريد

تشير صحيفة "سبورت" في تقرير لها، إلى أن تأهل أتلتيكو مدريد لربع النهائي جعله يصل لـ 65 نقطة في التصنيف القاري، وبفارق 6 نقاط عن البلوجرانا في صراع مشتعل بينهما لحسم المتأهلين إلى مونديال الأندية والتي ستقام بنظامها الجديد.

وستقام في عام 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية، بطولة كأس العالم للأندية، وتشارك فيها 32 فريقًا، منهما 12 فريقًا من قارة أوروبا.

وبعد تأهل ريال مدريد لكأس العالم للأندية، يبقى أتلتيكو مدريد الفريق الأقرب للاقتناص ثاني مقعد إسباني، مقارنة ببرشلونة خاصة مع تأهل الـ روخي بلانكوس لربع نهائي دوري الأبطال.

إذا فاز برشلونة في مباراتيه في ربع النهائي وخسر أتلتيكو، فإن الفارق سيتقلص إلى نقطة واحدة.

برشلونة

وبالتالي، يٌعد برشلونة الآن بحاجة للتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال مع خروج أتلتيكو مدريد، ليتأهل إلى كأس العالم للأندية، والذي يمكن له من الاستفادة المالية من تلك البطولة، بسبب الوضع الاقتصادي غير المستقر الذي يمر به.

وفي النهاية، يجب على النادي الكتالوني الوصول إلى مرحلة أبعد من أتلتيكو مدريد وتحقيق أكبر عدد من الانتصارات.

ويحصل الفريق الذي يفوز بالمباراة على نقطتين والفريق المتأهل لدور الجولات الإضافية على نقطة واحدة، وبذلك، فإن فوز برشلونة في مباراتي الذهاب والإياب في ربع النهائي والتأهل للدور نصف النهائي سيمنحه خمس نقاط كاملة.