لعنة ميسي تطارد لامين يامال مع برشلونة

يشهد الموسم الحالي ظهورا لـ لامين يامال، موهبة برشلونة البالغ من العمر 16 عاما، حيث تمكن من حجز مكان أساسي في التشكيلة الأساسية للمدرب الإسباني تشافي هيرنانديز.

وكشفت تقارير إعلامية إسبانية عن رغبة إدارة النادي الكتالوني لمكافأة لاعبها، بعد تقديمه أداء مميز في الفترة الأخيرة.

وحسب إذاعة راديو "كتالونيا"، فأن إدارة نادي برشلونة ترغب في إهداء اللاعب لامين يامال القميص رقم 10 اعتبارًا من بداية الموسم القادم.

وتُعد تلك الخطوة من قبل الإدارة كمكافأة له، وتحفيزه على تقديم أداء أفضل في المستقبل.

ويحتل القميص رقم 10 مكانة فريدة في برشلونة، لأنه كان يرتديه الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي منذ عام 2008 حتى عام 2021.

ميسي

وعلى الرغم من القيمة التاريخية الكبيرة لهذا القميص، لكنه يحمل لعنة قوية أثرت على أنسو فاتي، نجم فريق برشلونة الذي تمت إعارته إلى برايتون الإنجليزي.

وصعد فاتي بسرعة ملحوظة مع فريق برشلونة في عام 2020، وحصل على قميص الفريق بعد رحيل ميسي. لكن سرعان ما تراجع أداؤه وتعرض للإصابات، مما أدى إلى إعارته.

وتتشابه بداية لامين يامال مع فاتي، في مستوياتهما الجيدة مع الفريق، مما دفع إدارة "العملاق الكتالوني"، للنظر في منحه القميص التاريخي، الذي قد يصبح لعنة كبيرة.

لامين يامال

وشارك لامين مع فريق البلوجرانا في 38 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 7 تمريرات حاسمة.