فيديو ينهي جدال انفصال هنادي مهنا من أحمد خالد صالح

تداول رواد السوشيال ميديا فيديو وضح حقيقة انفصال الفنانة هنادي مهنا من زوجها الفنان أحمد خالد صالح اثناء ظهورهما في عزاء والدة الفنان محمود الليثي الذي أقيم مساء اليوم.

هنادي مهنا برفقة زوجها في عزاء والدة محمود الليثي



وظهرت هنادي مهنا برفقة زوجها في الفيديو وهو تقدم واجب العزاء للفنان محمود الليثي مساء اليوم.

وقد حول انفصال هنادي مهنا وأحمد خالد صالح بعد حذفها صورهم من الانستجرام، لتثير الجدل حولهما من جديد.

وتعد علاقة زواج هنادي مهنا من زوجها أحمد خالد صالح من أبرز علاقات الزواج المفعم بالحب والتفاهم في الوسط الفني وهذا ما أثار حيرة محبيها بعد حذفها صوره معه من حسابها الإنستجرام الفتره الأخيرة، ليأتي عزاء والدة الليثي ويحسم الجدل وراء هذة الشائعات التي انتشرت حولهما وتسببت في تصدر هنادي محركات البحث جوجل.



لكن سرعان ما نفى الثنائي هذه الشائعات، حيث أكد أحمد خالد صالح عدم صحة ما يتم تداوله، مشيرا إلى أن شائعات انفصاله أصبحت مادة لإثارة البلبلة للجميع من فترة إلى أخرى، على الرغم من ظهوره معها في عدة مناسبات اجتماعية.



واعتادت هنا مهنا ان تشارك متابعيها أدق تفاصيل حياتها الشخصية التي تجمعه بزوجها، خاصة بعد نشر صورهما الملئية بالحب والدفء معا.



وتملك هنادي مهنا ذوق خاص وطابع رومانسي يجعلها تحتل مكانة هامة بين رواد السوشيال ميديا فهي امرأة عفوية تتميز بالنعومة والجاذبية وأبتسامتها الساحرة في كثيرًا من الأوقات وهذا أكثر ما ميز إطلالاتها المتنوعة المواكبة لأحدث صيحات الموضة لتتصدر عدسات الصحافة والإعلام وتصبح مثال تقتدي به صاحبات الذوق الرفيع.



على الصعيد الفني، تنتظر هنادي مهنا عرض فيلمها الجديد "أوسكار عودة الماموث"، بطولتها بالإشتراك مع أحمد صلاح حسني، ومحمد ثروت، والطفلة ليا سويدان، سيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، وإخراج هشام الرشيدي.

هنادي مهنا

هنادي مهنا من مواليد 28 يوليو 1997 ممثلة مصرية من أم فرنسية. والدها الملحن هاني مهنا ووالدتها فرنسية، درست إدارة الأعمال في مدينة برشلونة في إسبانيا. قدمت مهرجان الإسكندرية الدولي للغناء في دورته الحادية عشر عام 2014.