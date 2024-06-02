مفاجأة جديدة عن سمير صبري.. سر علاقته بسميرة أحمد قبل وفاته (تفاصيل)

صرح محمد هادي، مدير مكتب الفنان الراحل سمير صبري وصديقه الشخصي، بأنه لم يقرر أن يعتزل عن محبيه والمقربين منه، حسبما قال البعض بأنه ترك شقته وذهب في فندق ولكن بعدها توفاه الله، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل".

علاقة سميرة أحمد بسمير صبري قبل وفاته

وأضاف هادي: “أصدقاء الراحل سمير صبري كانوا كثيرون مثل المنتج محسن علم الدين والفنانة سميرة أحمد كانت تتردد عليه كثيرا في قبل وفاته”، مشيرًا إلى أن بيع تلك المقتنيات مقابل 30 ألف جنيه، شائعة غير صحيحة.

كما إنه ولم يسمع عن ذلك من قبل، متسائلاً: "الأشخاص الذين أشتروا تلك الجوائز ماذا سيفعلون بها لو في حالة أن ورثة سمير صبري باعوها؟!".

وأوضح هادي، أن سمير صبري لم يكتب وصيته، وفي عام 2013 قرر بيع شقته لأبناء خالته ليلى وشقيقتها ولم يعلمون بذلك سوى بعد وفاته وقت إصدار إعلان الورثة، وكان يغضب من اي شخص عندما كان يكرر نفس الخطأ وهو قام بتنبيه.

وأختتم محمد هادي تصريحاته بأن الفنان الراحل سمير صبري، كان يفعل الخير كثيراً وعندما يعلم بأن شخص مريض يقف بجواره ويذهب به للطبيب حتى يتماثل الشفاء ويساعده مادياً فكان شخصاً كريماً للغاية، كما أنه تبرع للفرقة القومية للفنون الشعبية بملابس فرقته الإستعراضية وملابس أخرى وذلك قبل وفاته بـ 5 أشهر.