سيدات الأهلي يهزمن الشمس في دوري اليد

حقق الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي الفوز على نظيره فريق الشمس، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة للدورة المجمعة الثانية لنهائيات بطولة الدوري.

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أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ونجح «سيدات يد الأهلي» في التقدم في الشوط الأول بنتيجة 17-11، بفضل الدفاع القوي والهجوم السريع، ليحسم المباراة في الشوط الثاني بنتيجة 36-24، ليحافظ الفريق على سلسلة الانتصارات في البطولة بعد حسم اللقب.

وكان «سيدات يد الأهلي» قد حسم لقب بطولة الدوري، بعد تصدر بطولة الدوري 18 نقطة في البطولة المجمعة الثانية لبطولة الدوري، عقب الفوز أمس على فريق سموحة بنتيجة 29-26.

ومن المقرر أن يلتقي «سيدات يد الأهلي» في المباراة القادمة، فريق الزمالك، اليوم الجمعة، في الحادية عشرة مساء، ضمن ختام الدور النهائي لمنافسات بطولة الدوري.