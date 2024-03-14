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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بعد حسم اللقب .. سيدات يد الأهلي يواجهن سموحة بالدوري الليلة

بوابة الوفد الإلكترونية

يلتقي الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي، مساء اليوم فريق الشمس، ضمن نهائيات منافسات بطولة الدوري، التي تقام على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، في التاسعة والنصف مساء، ويسعى فريق سيدات الأهلي للخروج بالمباراة بالشكل المميز بعدما حسم لقب البطولة أمس أمام فريق سموحة.
 

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ويعقد المدير الفني محمد عادل، محاضرة فنية قبل انطلاق المباراة للوقوف على العديد من الجوانب الفنية والمهام المطلوبة من كل لاعبة خلال المباراة.
وكان فريق سيدات اليد بالأهلي قد حسم لقب بطولة الدوري أمس الأربعاء، عقب الفوز على فريق سموحة بنتيجة 29-26.
ومن المقرر أن تختتم مباريات الجولة الأخيرة للبطولة غدا الجمعة، عندما يواجه فريق سيدات يد الأهلي نظيره الزمالك في التاسعة والنصف مساء.

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