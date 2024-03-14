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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مدرب سيدات يد الأهلي : الاستقرار الإداري سر التتويج بالدوري

بوابة الوفد الإلكترونية

أعرب محمد عادل، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي  عن سعادته بحسم الفريق للقب بطولة الدوري، عقب الفوز على فريق سموحة بنتيجة 29-26.

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سيدات الأهلي يهزمن سموحة ويتوجن بلقب دوري اليد

وأوضح عادل: التتويج بالدوري هذا الموسم له طعم مختلف، خاصة أنه الثاني على التوالي والـ44 في تاريخ النادي.

وأضاف: الفريق اجتهد وقدم كل ما لديه من جهود وقدرات فنية طوال الموسم، خاصة أنهم تعاهدوا على تحقيق بطولة الدوري لمواصلة سلسلة الفوز المتتالي بالبطولة، التي تأتي بفضل دعم الجماهير ومجلس الإدارة، الذي يحرص على توفير كل سبل النجاح والاستقرار للفريق.

وشدد عادل على أن الأهلي يستهدف تحقيق جميع البطولات هذا الموسم، من أجل إسعاد الجماهير.

واختتم: الفريق هذا الموسم يسعى لحسم لقب الكأس، والحصول على بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس

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