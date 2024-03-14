رضا حجازي: مدارس المتفوقين نقطة مضيئة فى التعليم المصري

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM يعد نموذجا ناجحًا للتعليم ونقطة مضيئة فى التعليم المصري.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن الوزارة تسعى للتوسع في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، لأنه يتضمن تعليمًا قائمًا على دعم مهارات التفكير العليا والبحث العلمى خاصة فى مجالات العلوم والرياضيات والتكنولوجيا.

وأكد وزير التربية والتعليم اهتمام القيادة السياسية بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، نظرا لدورها في رعاية المتفوقين وتلبية احتياجات سوق العمل.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى الحرص الدائم للقيادة السياسية على تطوير نظام التعليم وحرصا على تعزيز التفكير العلمي وتطوير المهارات التكنولوجية لدى الطلاب والطالبات في مرحلة مبكرة.

التوسع في مدارس المتفوقين

وأكد وزير التربية والتعليم تبني الدولة العمل على التوسع في منظومة تعلیم "STEM" عن طريق إنشاء المزيد من مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، لأنه من المستهدف إنشاء مدرسة واحدة على الأقل بكل محافظة من محافظات الجمهورية وفقاً للنموذج الحالي لهذه النوعية من المدارس الثانوية.

ونوه وزير التربية والتعليم بسعيهم للتوسع في تبنى استراتيجيات البحث العلمي والتعلم من خلال المشروعات في سنوات النقل بالتعليم العام.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى مناقشة الخطوات التنفيذية للتوسع فى مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "STEM".

وناقش وزير التربية والتعليم الخطوات والإجراءات التنفيذية للتوسع فى إنشاء مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا فى باقى المحافظات، من حيث توفير البنية التحتية، والأجهزة والمعامل، والإقامة، حيث سيتم تشغيل مدرسة بمحافظة شمال سيناء العام الدراسى المقبل، كما من المخطط انشاء ٨ مدارس أخرى بعدد من المحافظات.





