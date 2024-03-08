اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة لمدارس المتفوقين والمكفوفين

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الجمعة، جدول امتحانات الثانوية العامة لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM" الدور الأول ٢٠٢٣ /٢٠٢٤.

كما اعتمد وزير التربية والتعليم جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الأول للطلاب المكفوفين.

مواعيد جدول امتحانات الثانوية العامة للمتفوقين

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، والطلاب المكفوفين، تبدأ الامتحانات يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 .

وتضمن جدول امتحانات إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس "STEM" الدور الأول ومدارس المكفوفين ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ ، عدم عقد الامتحانات خلال إجازة عيد الاضحى المبارك والتى تبدأ من يوم السبت الموافق 15 يونيو إلى 20 يونيو 2024 .



كما يوضح جدول إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM" ومدارس المكفوفين الدور الأول ٢٠٢٣ /٢٠٢٤، استئناف الامتحانات من يوم السبت الموافق 22 يونيو إلى يوم 20 يوليو 2024 .

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024، يوم الإثنين، الموافق 10 يونيو 2023 للمواد غير المضافة للمجموع، يوم 22 يونيو للمواد الأساسية المضافة للمجموع.

وتستمر امتحانات الثانوية العامة 2024 حتى يوم السبت الموافق 20 يوليو إذ يؤدي طلاب الشعبة العلمية رياضيات الامتحان في مادة الديناميكا.

وتجرى امتحانات الثانوية بنظام الكتاب المفتوح "أوبن بوك"، مثل العام الماضي، بالاعتماد على كتيبات المفاهيم على أن يتسلم طلاب الثانوية العامة كتيب المفاهيم الخاصة بكل مادة أثناء انعقاد اللجان.

وتحتوي امتحانات الثانوية العامة هذا العام على 85 في المائة أسئلة موضوعية اختيار من متعدد وما لا يزيد عن 15 في المائة أسئلة مقالية قصيرة.