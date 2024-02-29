وزارة التربية والتعليم تسعى للتوسع في مدارس المتفوقين STEM

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سعي الوزارة للتوسع في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن مدارس المتفوقين تتضمن تعليمًا قائمًا على دعم مهارات التفكير العليا والبحث العلمى خاصة فى مجالات العلوم والرياضيات والتكنولوجيا.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى قيام طلاب مدارس المتفوقين STEM بتنفيذ مشروعات (الكابستون) في كل فصل دراسي، والتي تهدف إلى معالجة التحديات التي تواجه المجتمع المصري.

مدارس المتفوقين STEM نقطة مضيئة في نظام التعليم

وأكد وزير التربية والتعليم أن مدارس المتفوقين STEM تعد نقطة مضيئة في نظام التعليم المصري، وتقدم نموذجًا يستحق الاقتداء به في جميع مدارس الجمهورية.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن طلاب مدارس المتفوقين STEM حققوا مراكز متقدمة وحصلوا على جوائز في المسابقات الدولية التي شاركوا فيها خلال الأعوام الماضية.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الدولة تهتم بالموهوبين والمبدعين لأنهم يصنعون الفارق في المستقبل.

وأكد وزير التربية والتعليم تحقيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص كمعيار لالتحاق طلاب الصف الثالث الإعدادي بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM.

ونوه وزير التربية والتعليم بحرص الوزارة على تطوير آليات نظام القبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، وتحقيق العدالة والشفافية.

وأشار وزير التعليم إلى تكليف المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بإعداد أكثر من نموذج لاختبارات الالتحاق بالمشاركة مع مستشاري المواد الدراسية.

جاء ذلك خلال لقائه بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي بدولة قطر، اليوم الخميس، لبحث ملفات التعاون المشترك وسبل تعزيز التعاون في مجال تطوير التعليم قبل الجامعي.

وأجرى ذلك على هامش فعاليات اليوم الثانى لأعمال مؤتمر "مبادرة القدرات البشرية"، المنعقد بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية.