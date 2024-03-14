فيلم Atlas الجديد من Netflix يضع جينيفر لوبيز في آلة عملاقة

لا يوجد ما يكفي من الأفلام التي تضع نجوم السينما في الآلات وتكلفهم بإنقاذ العالم. ولكن هذا بالضبط ما تفعله Netflix مع فيلم Atlas مع جينيفر لوبيز.

إنها تلعب دور أطلس شيبرد، "محلل بيانات لامع ولكنه كاره للبشر ولديه عدم ثقة عميقة في الذكاء الاصطناعي"، والذي ينضم إلى فريق يهدف إلى تأمين روبوت منشق. وكما حدث، فإن أطلس والآلة المذكورة يشتركان في "ماضٍ غامض"، وفقًا لـ Netflix. حتماً، الأمور لا تسير كما هو مخطط لها. تجد أطلس نفسها عالقة على كوكب بعيد (بعيدًا عن أي كتلة)، داخل روبوت عليها أن تثق به لمساعدتها في حماية الحياة في وطنها.



لا يسلط المقطع الدعائي الأول مزيدًا من الضوء على الحبكة، لكنه يحتوي على الكثير من الصور المتفجرة. يتبادر إلى الأذهان Titanfall هنا، خاصة أنه يظهر ميكانيكيًا يسقط من السماء إلى السطح. للأسف، ربما يكون هذا هو أقرب ما يمكن أن نصل إليه على الإطلاق لفيلم Titanfall مناسب.

أطلس أيضا النجوم Simu Liu وSterling K. Brown. الفيلم من إخراج براد بيتون (San Andreas، Rampage). سيتم عرضه على Netflix في 24 مايو.